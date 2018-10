Rossana Rossanda | Da Parigi vedevo Salvini in tv e provavo vergogna La sua

huffingtonpost

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)sfoglia Il Manifestoper rileggere delle lotte operaie, delle battaglie combattute e vinte dai lavoratori sessantottini. "La ragazza del secolo scorso" quel giornale lo ha fondato con un gruppo di intellettuali del calibro di Luciano Magri, Luigi Pintor e Valentino Parlato: "I compagni di una vita" come li chiama la giornalista e scrittrice 94enne intervistata da La Repubblica.è tornata in Italia a luglio dopo 12 anni vissuti ae ha trovato un paese: "Irriconoscibile, senza spina dorsale". Un paese che: "Fa paura vedere cosa sta diventando". "La vittoria dei populismi", spiega: "È colpa nostra". Per nostra intende la sinistra che ha perso il contatto col popolo e che: "Ha deluso le speranze". Trae Di Maio le fa più paura il leader leghista perché: "Prepotente"."sa sempre quello che vuole, Di Maio è ...