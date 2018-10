Room 104 | su Sky Atlantic arriva la nuova ed intrigante serie tv antologica della Hbo

blogo

Esordisce così, in sordina ed ad un orario non proprio privilegiato, una serie tv targata Hbo, che merita un'occhiata. Stiamo parlando di Room 104, in onda da questa sera, 31 ottobre 2018, alle 00:15, insolito progetto che fa della location il protagonista assoluto, fonte inesauribile di storie e personaggi puntata dopo puntata. E' proprio la stanza di un motel ordinario nei pressi di New York, la 104, l'unica ambientazione degli episodi realizzati. Una stanza che ospita racconti appartenenti ad un passato vicino o lontano e che, in ogni puntata, accoglie al suo interno visitatori e vite differenti l'una dall'altra.