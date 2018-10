Romina Carancini | cicogna in arrivo per l' ex allieva di Amici

blogo

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Fiocco rosa per la ballerinadella scuola didi Maria de Filippi nell'edizione 2004-2005, che sul suo profilo Instagram ha annunciato di aspettare una bambina dal compagno Alessandro Rabboni, un fotografo conosciuto in occasione di un servizio.Il parto è previsto per il prossimo inverno, ma la coppia di futuri genitori ha già deciso il nome per la piccola: "Grazie vita per questo dono e miracolo. Io e Alessandro non riusciamo più a contenere al gioia e volevamo presentarvi Nina". La, che partecipò ad4 in qualità di ballerina jazz, si classificò quarta alla finale del talent show che vide trionfare il cantante Antonino Spadaccino.inper l'exdi31 ottobre 2018 13:19.