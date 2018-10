Roma | la Soprintendenza scrive al Comune | “Smantellate la spiaggia sul Tevere e

ilfattoquotidiano

: La “bellissima” spiaggia #Tiberis realizzata a Roma dalla #Raggi è abusiva: la soprintendenza ai Beni Culturali: «I… - gabrieligm : La “bellissima” spiaggia #Tiberis realizzata a Roma dalla #Raggi è abusiva: la soprintendenza ai Beni Culturali: «I… - LaStampa : Roma, la spiaggia sul Tevere è abusiva. La Soprintendenza: “Deve essere smantellata” - ValeriaTrombi : La spiaggia sul Tevere? Mai autorizzata, è abusiva. #honesta 5s La Soprintendenza: «Il Comune deve smantellarla»… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Unasul? Meglio la “vegetazione ripariale” che c’era prima. AllaSpeciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio dinon è piaciuto Tiberis, il tanto discusso lido attrezzato allestito in fretta e in furia questa estate da Virginia Raggi. Stando a una lettera del 13 settembre firmata dal soprintendente Francesco Prosperetti – anticipata ieri dal quotidianono Il Messaggero – è stata alterata la “conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo la riva” e non è stato rispettato il principio della conservazione della “morfologia dei luoghi”. In sostanza, il canneto che prima occupava lo spazio dove oggi sorge Tiberis non andava né tagliato né estirpato, nonostante fosse ricettacolo di rifiuti, insetti e insediamenti abusivi. “L’intervento effettuato – si legge nella lettera – per la realizzazione del Lido Tiberis, pur rientrando fra gli ...