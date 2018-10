Roma | 4 persone denunciate a seguito controlli stazione Termini

Le ossa ritrovate nella Nunziatura apostolica a Roma potrebbero appartenere a due persone : potrebbero appartenere a due persone differenti le ossa ritrovate in un edificio adiacente al Palazzo della Nunziatura vaticana. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, infatti, durante i lavori di rifacimento del pavimento gli operai avrebbero ritrovato uno scheletro quasi intero e, in un altro punto, altri frammenti di ossa.I fatti. Il 30 ottobre pomeriggio alcuni "frammenti di ossa umane", come fa sapere la Santa Sede, sono stati ...

Ossa trovate a Roma : di due persone? : 11.21 Potrebbero essere di due persone diverse le Ossa trovate a Roma nella sede della Nunziatura apostolica. E' quanto si apprende da fonti qualificate, secondo cui gli operai impegnati nel rifacimento avrebbero trovato uno scheletro quasi completo e in un altro punto altri frammenti di Ossa. Il confronto col Dna dei campioni forniti dalle famiglie Orlandi e Gregori potrebbe richiedere 7-10 giorni se dai resti si riesce a estrarre Dna a ...

Stadio Roma - chiusa l'inchiesta : 20 persone rischiano il processo : Roma - La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma , con venti persone tra cui l'imprenditore Luca Parnasi che rischiano di finire a processo per i reati di associazione per ...

Stadio della Roma - chiusa l’inchiesta su Parnasi : rischio processo per 20 persone tra cui Luca Lanzalone e alcuni politici : Sono state chiuse le indagini della procura di Roma sul nuovo Stadio della Roma, che lo scorso 13 giugno ha portato a 9 arresti. Tra le venti persone che rischiano il processo ci sono il costruttore Luca Parnasi, fulcro dell’inchiesta sul nuovo impianto che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle, cinque suoi stretti collaboratori – GianLuca Talone, Simone Contasta, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, Luca Caporilli – e Luca ...

Roma - piovono alberi : è allerta strade. Due persone ferite dai rami : Caos a Roma a causa del maltempo che sta creando motli disagi. alberi e rami caduti in strada in molte zone della Capitale. Una vera e propria emergenza con centinaia di telefonate ai centralini...

Predappio - saluti Romani e inni per il Duce. La nipote di Mussolini : “Qui persone normali - no esaltati”. Loro : “Votiamo Salvini” : Una folla di “nostalgici”, circa duemila persone, ha partecipato in mattinata a Predappio alla ricorrenza della marcia su Roma, che il 28 ottobre 1922 portò al governo Benito Mussolini. I partecipanti, arrivati da diverse regioni d’Italia, si sono concentrati in Piazza Sant’Antonio per poi formare un corteo che, portando a braccio un tricolore e alcuni striscioni, ha raggiunto il vicino cimitero di San Cassiano dove si trova la ...

“Roma dice basta” - migliaia di persone al Campidoglio contro il degrado. I cori per la sindaca Raggi : “Dimissioni” : “Roma dice basta“. Con questo slogan, lanciato sui social da sei donne autodefinitesi “cattive ragazze”, si sono riuniti in piazza del Campidoglio migliaia di romani in polemica con l’amministrazione di Virginia Raggi. Protestano contro la “grande monnezza“, le buche, la sporcizia, “l’abbandono della città”. “Vogliamo che Roma torni a essere una capitale: inclusiva, ...

“Roma dice basta” - migliaia di persone al Campidoglio contro il degrado. I cori per la sindaca Raggi : “Dimissioni” : “Roma dice basta“. Con questo slogan, lanciato sui social, si sono riuniti in piazza del Campidoglio centinaia di romani in polemica con l’amministrazione di Virginia Raggi. Protestano contro la “grande monnezza“, le buche, la sporcizia, “l’abbandono della città”. “Vogliamo che Roma torni a essere una capitale: inclusiva, vivibile, accogliente, con un’idea di futuro”, spiega il ...

“Roma dice basta” - centinaia di persone in piazza contro la Raggi : “Dimissioni” : “Roma dice basta“. Con questo slogan, lanciato sui social, si sono riuniti in piazza del Campidoglio centinaia di romani in polemica con l’amministrazione di Virginia Raggi. Protestano contro la “grande monnezza“, le buche, la sporcizia, “l’abbandono della città”. “Vogliamo che Roma torni a essere una capitale: inclusiva, vivibile, accogliente, con un’idea di futuro”, spiega il ...

Omicidio Desirée a Roma - la polizia ferma due persone - : Le forze dell'ordine hanno messo in stato di fermo due cittadini senegalesi, entrambi irregolari in Italia, ritenuti responsabili, in concorso con altri, dello stupro e dell'Omicidio. Le indagini ...

Roma - incendio a via Barberini : a fuoco uno stabile. Dentro il palazzo ci sono delle persone - soccorsi in corso. : Fiamme e paura a Via Barberini, poco dopo il civico 75. Infatti, un violento rogo si è sviluppato all'interno di uno stabile. I pompieri sono subito giunti sul luogo dell'accaduto e...

Roma - cede scala mobile della metro. I primi interventi : “7 persone in codice rosso”. Testimone : “Visto ferito grave” : Una ventina di feriti, sette in codice rosso, quasi tutti tifosi del Cska di Mosca. È questo il bilancio al momento di quanto accaduto alla metropolitana Repubblica di Roma. “Un cedimento di cui dobbiamo capire le cause. L’effetto è stato il cedimento della scala mobile che in discesa ha creato lo scivolamento dei passeggeri. Lì sono stati feriti dalla scala che si era distorta, tipo lama”, dice Giampietro Boscaino, comandante ...

Desirée - morta a Roma : 'Drogata e violentata da tre persone'. L'ipotesi choc a Storie italiane : Il quartiere di San Lorenzo è ancora sotto choc per quanto accaduto a Desirée M. , la ragazza di 16 anni di Cisterna, Latina, trovata morta in una casa abbandonata di via dei Lucani. Questa mattina la ...

Maltempo - grandine e allagamenti a Roma : 6 persone tratte in salvo in via Togliatti : A seguito dell’intensa grandinata e di allagamenti, 6 persone sono state tratte in salvo ieri sera a Roma in via Palmiro Togliatti, all’altezza di via Prenestina: due persone, un ragazzo e una ragazza, Romani, sono rimasti intrappolati all’interno di una palestra. Nel locale l’acqua stava entrando dalla porta esterna bloccata, con un bacino di acqua e grandine che superava il metro e mezzo di altezza. Sul posto i ...