Rivoluzione al Coni | meno soldi e potere decisionale

Coni - il portafoglio passa al governo La Rivoluzione per lo sport italiano : Ma il problema più grosso si riflette sui Giochi 2026: accetterà il Cio di assegnarli a Milano-Cortina visto che il Coni che rischia di finire «commissariato» dalla politica?

Rivoluzione in vista per il Coni : perderà la gestione diretta dei finanziamenti? : Il presidente della neonata società e i suoi componenti 'sono nominati dal ministero dell' Economia e delle finanze su designazione dell' Autorità di Governo competente in materia di sport, sentito ...

Contributi statali alle federazioni sportive : Rivoluzione in arrivo! Il Governo M5S-Lega punta a ridurre i poteri del Coni : Aria di rivoluzione in arrivo per lo sport italiano. La Legge di Bilancio, che dovrà essere approvata da Camera e Senato, contiene all’interno una sezione dedicata allo sport che muterebbe completamente le modalità di assegnazione dei Contributi alle singole federazioni. Di fatto, e senza girarci attorno, l’attuale Governo di coalizione composto da M5S e Lega punta a diminuire drasticamente i poteri del Coni. Nel 2017 lo Stato ha ...

Rivoluzione in vista per lo sport : la cassa passerà dal Coni al Governo : Nei piani del Governo il Coni perderà il controllo dei finanziamenti alle federazioni che passeranno a una nuova società pubblica L'articolo Rivoluzione in vista per lo sport: la cassa passerà dal Coni al Governo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

