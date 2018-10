Ritirati dal commercio piatti di plastica | “Polipropilene migra nel cibo”

Uova contaminate dalla salmonella : i lotti Ritirati dai supermercati : Nuovo allarme per Uova che si teme siano contaminate dalla salmonella . Diversi lotti di Uova di gallina sono stati ritirati dal mercato per il rischio di una possibile contaminazione da salmonella ...

Formaggi Coop e Parmareggio Ritirati dal mercato : l'allerta del ministero sui prodotti : Alcuni lotti di scamorze a marchio Coop e Parmareggio sono stati ritirati dal mercato in seguito all'individuazione, ai controlli delle autorità, di una contaminazione da Escherichia coli. La presenza del batterio, secondo i primi controlli, potrebbe dipendere da una problematica messa direttamente in relazione alle materie prime usate per produrre entrambe i prodotti. Scamorza ritirata dal mercato: i lotti dei prodotti incriminati Ci troviamo ...

I ribelli siriani a Idlib non si sono Ritirati dalla “zona cuscinetto” - come invece prevedeva un accordo tra Russia e Turchia : Entro lunedì i ribelli presenti nella “zona cuscinetto” attorno alla provincia di Idlib, l’ultima provincia siriana ancora sotto il loro controllo, avrebbero dovuto ritirarsi e spostarsi altrove: era l’ultima condizione prevista da un accordo trovato tra la Turchia (che appoggia The post I ribelli siriani a Idlib non si sono ritirati dalla “zona cuscinetto”, come invece prevedeva un accordo tra Russia e Turchia appeared first on Il ...

Quali croissant Bauli 5 Cereali Ritirati dal Ministero della Salute? Dettagli lotto e sintomi salmonella : Non sono certo pochi i consumatori di croissant Bauli 5 Cereali, motivo per cui il relativo ritiro disposto dal Ministero della Salute ha seminato anche un po' di panico tra tanti italiani. il prodotto da forno diffusissimo nella grande distribuzione è il protagonista di un richiamo da parte delle autorità ma è meglio precisare che la procedura riguarda solo un determinato lotto del dolciume, tra l'altro con specifica scadenza e stabilimento di ...

Maradona : 'Messi - Ritirati dall'Argentina!' : ROMA - 'Ma come si fa a dare la nazionale argentina in mano a Scaloni ? Per carità, bravo ragazzo, ma non potrebbe neanche dirigere il traffico! Con tutto il rispetto eh, ma con tutta la gente che ha ...

Rinazina : Ritirati alcuni lotti delle gocce nasali prodotte dalla casa farmaceutica Glaxo : alcuni lotti di gocce di Rinazina sono stati ritirati delle farmacie su tutto il territorio nazionale. L’azienda farmaceutica produttrice GlaxoSmithKline ha reso noto che il ritiro in questione è stato volontariamente adottato solo su determinati lotti della specialità farmaceutica decongestionante e, in particolare, al loro raggiungimento del trentesimo mese di validità riportato sulla confezione. Rinazina: i lotti interessati al ritiro ...