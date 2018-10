Risultati NBA – Primo successo Cavs! Ad Est è questione fra Celtics e Raptors | ok Blazers

NBA 2019 - i Risultati della notte (31 ottobre) : i Raptors tornano a vincere - i Kings volano - ko i Clippers di un grande Gallinari contro i Thunder : Otto le partite nella notte NBA. Allo Spectrum Center vittoria di Charlotte (125-113) contro Miami. Grazie ad un Tony Parker di lusso, da 24 punti e 11 assist, gli Hornets si sono imposti sugli Heat. Illuminante la regia del 36enne francese, entrato a far parte del club dei più grandi della Lega avendo superato i 19.000 punti in carriera. Un traguardo degno di nota per l’asso transalpino. A sostegno dell’azione di un Parker ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (30 ottobre) : Klay Thompson da record. Milwaukee resta imbattuta e batte Toronto. Supplementare felice per gli Spurs di Belinelli : E’ stata la notte di Klay Thompson. Il tiratore di Golden State riscrive il libro dei record della NBA, disputando una clamorosa prestazione da 52 punti (massimo stagionale per un giocatore) nel 149-124 con cui i campioni in carica demoliscono i Chicago Bulls. Thompson segna 10 triple nel solo primo tempo (eguagliato il primato di Parsons del 2014), ma soprattutto la guardia dei Warriors firma altre quattro triple nel terzo quarto, ...

Risultati NBA – LeBron non basta ai Lakers : bene Nuggets - Warriors e gli Spurs di Belinelli : I Los Angels Lakers portano a casa un’altra sconfitta, ko anche Pelicans, Pacers e Heats: i Risultati NBA della notte Nella notte nove sono state le partite scese in campo per la regolar season NBA. Tanti i match capaci di regalare spettacolo tra cui spicca senza ombra di dubbio quella tra Chicago Bulls e Golden State Warriors. Allo United Stadium tanti sono stati i punti messi a segno da entrambe le squadre, per la franchigia in ...

Nba Risultati - la prima volta di Okc. I Jazz spengono Dallas : prima gioia per i Thunder: Paul George e Russell Westbrook segnano 23 punti a testa, Nerlens Noel esplode con 20 punti e 15 rimbalzi e Oklahoma City ottiene la prima vittoria. Bella vittoria in ...

Nba Risultati - Curry-Durant da sogno. Gallinari inguaia i Wizards : Los Angeles Clippers- Washinghton Wizard 136-104 I Clippers, 4-2, regolano agevolmente fra le mura amiche i Washington Wizard, 1-5, in piena confusione tecnica conducendo la partita dal primo all'...

NBA 2019 - i Risultati della notte : Steph Curry e Kevin Durant trascinano Golden State - vittoria anche per i Clippers di Gallinari : Quattro partite nella notte NBA. I Golden State Warriors centrano il quarto successo consecutivo imponendosi per 114-120 sul campo dei Brooklyn Nets. Mattatori della serata Steph Curry, che chiude con 35 punti e stabilisce il record di partite consecutive (7) con cinque o più triple realizzate, e Kevin Durant, che ne segna 34. Ai Nets non riesce la clamorosa rimonta contro i campioni in carica. Dopo aver condotto la gara con ampio margine fino ...

Risultati NBA : Warriors devastanti - primo acuto per i Thunder : Risultati NBA, quattro incontri nella notte americana, Golden State prosegue la propria cavalcata, si muove il tabellino dei Thunder Nella notte NBA sono andate in scena quattro gare molto interessanti. I Golden State Warriors hanno vinto contro i Nets, trascinati dal solito duo composto da Curry e Durant, 69 punti in due per i fenomeni di Kerr. Se gli Warriors sono adesso a 6 vittorie ed una sconfitta, ben altro scenario sta vivendo OKC. ...

NBA - Risultati della notte : Milwaukee rimane imbattuta - Detroit e New Orleans perdono la prima : Milwaukee Bucks-Orlando Magic 113-91 A tenere il passo dei Toronto Raptors ci sono solamente i Milwaukee Bucks, che superando per 113-91 gli Orlando Magic hanno portato a sei il loro bottino di ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (28 ottobre) : Belinelli sorride contro i Lakers - Boston batte Detroit. Milwaukee sempre senza sconfitte : Sono nove le partite della notte NBA. Nella Eastern Conference il match più atteso era quello tra Detroit e Boston, con i Celtics che infliggono la prima sconfitta stagionale ai Pistons. Netta vittoria in trasferta della squadra di Brad Stevens, che si impone 109-89 al termine di un match che aveva visto Boston essere già avanti di 21 punti all’intervallo. Diciannove punti di Jaylen Brown e 18, uscendo dalla panchina, per Marcus Morris, ...

Risultati NBA – Lillard incontenibile - i 35 di LeBron James non bastano ai Lakers : Tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana: Lakers ko, Lillard incontentibile Grande spettacolo nella notte italiana: nove partite di NBA hanno regalato puro spettacolo tra importanti vittorie e deludenti ko. Splendido successo dei Celtics sui Pistons, per 89-109: gli ospiti sono stato trascinati dai 19 punti di Brown, mentre nulla ha potuto Drummond con i suoi 18 punti per aiutare i padroni di casa a ...

Nba Risultati : Gallinari inguaia i Rockets - Raptors - Bucks e Pelicans imbattuti : Danilo Gallinari chiude l'ennesima ottima prova del suo inizio di stagione con 16 punti e 5 rimbalzi aiutando i suoi Clippers a passare a Houston, priva di Harden e sempre più in crisi dopo la quarta ...