Regione Lazio | sindacati | “Il segretario generale di giunta in conflitto d’interesse

Innovazione : ENEA e Regione Lazio firmano Protocollo Intesa per polo di ricerca DTT : ENEA e Regione Lazio hanno firmato un Protocollo d’Intesa per avviare la realizzazione dell’esperimento DTT (Divertor Tokamak Test) presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati. La firma segna l’avvio del percorso che porterà alla creazione di un polo scientifico-tecnologico tra i più avanzati al mondo per la ricerca sulla fusione nucleare: la Regione si impegna a erogare un contributo di 25 milioni di euro per realizzare tutte le opere ...

Bergamo - chiesa venduta a Musulmani : Fontana "la compra la Regione"/ "Faremo valere il diritto di prelazione" : Bergamo, chiesa venduta a Musulmani: Fontana "la compra la Regione". Ultime notizie, scende in campo il governatore: "Faremo valere il diritto di prelazione"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 11:12:00 GMT)

Smog - no alle deroghe della Regione. Ma il Comune studia agevolazioni : No alle deroghe previste dalla Regione per i blocchi del traffico, ma a Palazzo Marino si pensa comunque a possibili pass in più per gli over 70 da quando a gennaio si accenderanno le prime telecamere ...

Pd - dal cugino di Gentiloni ai giovani dem : gli uomini di Zingaretti per scalare il partito. Con stipendio della Regione Lazio : La “macchina da guerra” di Zingaretti è pronta. La “Piazza Grande” in cui far confluire realtà politiche e sociali di centrosinistra si sta man mano riempiendo. E anche molti degli uomini chiave sono sistemati, coloro che dovranno fare il lavoro sporco e tirare la volata allo “zar” Nicola verso lo scranno più altro del Partito democratico, in primis, e della coalizione di centrosinistra poi. La riconferma alla Regione Lazio da questo punto di ...

Moody's taglia rating a 18 enti locali ma conferma quello della Regione Lazio : Dopo aver declassato quello dell'Italia venerdì scorso, Moody's taglia il rating a 18 tra Regione ed enti locali italiani. Tranne alla Regione Lazio e alla Regione Sicilia: per la prima è stato ...

Diesel euro 4 - Milano : scontro tra Regione e Comune sullo stop di oggi alla circolazione : oggi il Comune di Milano [VIDEO] ha dato il via allo stop di circolazione per 30 mila veicoli privati Diesel euro 4, dalle ore otto e trenta del mattino fino alle diciotto e trenta del pomeriggio. Ma il divieto non si è fermato alle autovetture e ai veicoli: i negozi dovranno mantenere il proprio termostato sui 19 gradi, mentre è vietato l'uso di stufe a legna poco efficienti per le abitazioni. I blocchi sono stati effettuati per il troppo smog ...

"Green economy centrale per la Regione Lazio" : "La nostra strategia -spiega l'assessore- è far dialogare il mondo delle imprese con quello della ricerca". L'obiettivo, conclude Manzella, "è portare grandi investitori stranieri sul territorio".

"Green economy centrale per la Regione Lazio" : Frosinone, 19 ott. (AdnKronos) - "La green economy è centrale nelle nostre strategie. Abbiamo le potenzialità per essere dei colossi". Lo afferma Gian Paolo Manzella, assessore sviluppo economico della Regione Lazio in occasione dell'inaugurazione a Patrica (Fr) dello stabilimento Mater Biopolymer,

