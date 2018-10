it.euronews

: Reduci Rsi, altri fanno politica - Lombardia - AnsaLombardia : Reduci Rsi, altri fanno politica - Lombardia - LombardiaBT : Ansa #news #Lombardia: Reduci Rsi, altri fanno politica -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) ANSA, - MILANO, 31 OTT - "La necessità di non politicizzare le cerimonie in ricordo dei defunti dovrebbero essere un monito proprio nei confronti di coloro che, in questi giorni, hanno addirittura ...