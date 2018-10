Recensione Asus ROG Swift PG27UQ | è il monitor che ogni videogiocatore sogna ma il prezzo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Se siete appassionati di videogiochi e vi state chiedendo qual è al momento il migliorper giocare, la risposta èROG. Si tratta di un prodotto con una diagonale utile di 27 pollici (68,5 cm), quindi non tra i più grandi in circolazione, che però offre una qualità delle immagini eccelsa anche durante le scene di gioco più movimentate. Il suo unico, vero, punto a sfavore è il: in Italia si trova a poco meno di 2.500 euro. Se vi consola, secondo i maggiori esperti di giochi li vale tutti; vediamo perché con il nostro test. Prima di tutto chiariamo che il ROGè unda gioco, ossia nasce per soddisfare le esigenze di alta qualità e fluidità delle immagini di cui gli appassionati di giochi non possono fare a meno, almeno ad alti livelli. Questo non significa che gli altri utenti non possano usare questo supporto di visualizzazione, anzi. ...