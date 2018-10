Real | Solari comincia con una vittoria

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) ANSA, - ROMA, 31 OTT - Santiagoesordisce con unasulla gloriosa panchina delMadrid, conquistando un successo netto - come del resto era nelle previsioni - sul campo del Melilla, ...

Real Madrid - buona la prima di Solari : 4-0 al Melilla in coppa : Karim Benzema festeggiato dai compagni dopo il vantaggio del Real. Afp Melilla è un'enclave spagnola sulla costa del Marocco. Un luogo dove tensioni e rivendicazioni la fanno da padrone, ma al tempo ... : Karim Benzema festeggiato dai compagni dopo il vantaggio del. Afpè un'enclave spagnola sulla costa del Marocco. Un luogo dove tensioni e rivendicazioni la fanno da padrone, ma al tempo ...

Real Madrid - sette differenze tra Solari e Lopetegui : Lopetegui ha affrontato non senza difficoltà il dualismo tra Keylor Navas, protagonista vincente delle ultime stagioni, e Courtois, uno dei top al mondo nel suo ruolo arrivato in estate. Alla fine ha ... ha affrontato non senza difficoltà il dualismo tra Keylor Navas, protagonista vincente delle ultime stagioni, e Courtois, uno dei top al mondo nel suo ruolo arrivato in estate. Alla fine ha ...

Real Madrid - Solari non convince pienamente : ritorno di fiamma? : Il neo tecnico del Real Madrid, Santiago Solari, esordirà stasera in Coppa del Re contro il Melilla, ma la società sembra già al lavoro per reperire un nome di primo piano per la panchina: secondo il quotidiano spagnolo ‘As’ tornano a salire le quotazioni di Antonio Conte. Ad allontanare l’approdo a Madrid del tecnico italiano erano state le parole del capitano Sergio Ramos nei giorni scorsi: “Il rispetto si ... : Il neo tecnico del, Santiago, esordirà stasera in Coppa del Re contro il Melilla, ma la società sembra già al lavoro per reperire un nome di primo piano per la panchina: secondo il quotidiano spagnolo ‘As’ tornano a salire le quotazioni di Antonio Conte. Ad allontanare l’approdo adel tecnico italiano erano state le parole del capitano Sergio Ramos nei giorni scorsi: “Il rispetto si ...