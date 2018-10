Rai | via libera ai nuovi direttori dei Tg Ecco chi sono

Via libera del Cda Rai ai nuovi direttori dei tg : Roma, 31 ott., askanews, - Il Cda della Rai ha dato il via libera alle nomine dei direttori dei tg, comunicate ieri dall'amministratore delegato Fabrizio Salini. Al Tg1 va Giuseppe Carboni, il Tg2 ...

Rai - via libera alle nomine : Carboni al Tg1 - Sangiuliano al Tg2 e Paterniti al Tg3 : Il consiglio di amministrazione di Viale Mazzini ha approvato quasi all’unanimità le nomine alle testate proposte dall’amministratore delegato Fabrizio Salini. Un solo voto contrario: quello di Rita Borioni

Rai - il cda ha dato il via libera alle nomine per i Tg. Restano da definire le guide delle reti - RaiSport e Rainews : Il cda della Rai ha dato il via libera al primo pacchetto di nomine che riguardano i telegiornali. I nuovi direttori sono Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Paterniti al Tg3, Alessandro Casarin alla TGR, Luca Mazzà al Giornale Radio Rai. L’unico voto contrario in cda è stato quello di Rita Borioni. Ieri l’ad Fabrizio Salini aveva inviato ai consiglieri, in vista del cda in programma oggi, i curricula dei candidati ...

Ilva Taranto - 2600 opeRai liquidati via web : dubbi sui criteri per le scelte : La nuova società Am Investco, del gruppo Arcelor Mittal, ha comunicato chi è dentro e chi è fuori dal nuovo gruppo annunciando per 260 operai la messa in cassa integrazione a zero ore. dubbi e critiche da parte degli esclusi e dei sindacati sui criteri usati per selezionare gli operai che potranno rimanere.Continua a leggere

Al via “Dottori in corsia” - su Rai 3 la nuova docu-serie all’Ospedale Bambino Gesù : Dopo il successo della serie 'I ragazzi del Bambin Gesù', le telecamere Rai tornano nell'ospedale pediatrico più grande...

OpeRai ancora al lavoro sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia : La Spezia - Proseguiranno fino a domani sera, lunedì 29 ottobre, le operazioni di ripristino dei danni all'infrastruttura nella tratta tra Chiavari e Santa Margherita Ligure, linea Genova-La Spezia, a ...

TV - Rai5 : “Trans Europe Express” - viaggio da Riga a Tampere : Il giornalista Michael Portillo visita l’Europa settentrionale, dove sfida il gelo del Mar Baltico ed esplora in canoa uno dei 180mila laghi della Finlandia. Nel nuovo episodio della quinta stagione di “Trans Europe Express”, in onda lunedì 29 ottobre alle 20.15 su Rai5, il giornalista viaggia dalla capitale lettone, Riga, fino alla “Manchester della Finlandia”, Tampere. Durante il tragitto ispirato agli itinerari ferroviari del 1913 Portillo si ...

DIRETTA / Conegliano Casalmaggiore (risultato live 0-0) streaming video Rai : 1^ set - via! (volley femminile) : DIRETTA Conegliano Casalmaggiore: info streaming video e tv della partita, attesa nella prima giornata del Campionato di Serie A1 di volley femminile.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:11:00 GMT)

Al via Il Trono di Spade 7 su Rai4 dal 29 ottobre con un doppio episodio : trama e programmazione : Arriva finalmente Il Trono di Spade 7 su Rai4. Dopo la messa in onda su Sky Atlantic, la penultima stagione sbarca anche in chiaro. L'emittente aveva già trasmesso le repliche del sesto ciclo di episodi, in attesa dei nuovi appuntamenti. Il Trono di Spade 7 comincerà il 29 ottobre, e proseguirà ogni lunedì alle 21:10 con un doppio episodio in prima visione free. La serie fantasy ha conquistato l'ultima edizione degli Emmy Awards, facendo ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi a Fabrizio Corona : ‘Accetto le tue scuse ma da me non avRai più niente. Gli show mi hanno stancato’ : Da settimane aspettavamo questo show nello show, e finalmente il 25 ottobre è andato in onda: Fabrizio Corona è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per chiarire con l’ex fidanzata Silvia Provvedi (ed è subito nostalgia dell’epico incontro Cecilia Rodriguez – Francesco Monte nella prima edizione del Gf Vip). Corona, fresco di due nuovi tatuaggi (uno per Costanzo e uno per il suo libro) ha fatto il suo ingresso trionfale ...

Giornalismo - al via la settima edizione del Premio Morrione : guarda i tRailer dei finalisti : Nel pomeriggio previsti due dibattiti: alle 15, 'La politica minaccia il Giornalismo'; alle 17, 'L'economia minaccia il Giornalismo', con Riccardo Iacona e Paolo Mondani. A seguire il collegamento ...

Diretta/ Barcellona Inter (risultato live 0-0) streaming video Rai 1 : formazioni ufficiali - via! : Diretta Barcellona-Inter, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone B(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:45:00 GMT)

Carlo Conti via dalla Rai? L’indiscrezione (e gli indizi) : Una vera bomba quella lanciata dal settimanale Chi, in edicola oggi mercoledì 24 ottobre. il protagonista è Carlo Conti, conduttore tra i più amati che rappresenta la Rai fin dagli inizi della sua carriera. A pochi giorni dall’ospitata da Maurizio Costanzo, Carlo Conti sarebbe pronto a lasciare presto la Rai, che per anni lo ha ospitato, per approdare a Mediaset. Al momento, però, nulla di definitivo è stato deciso e niente di ufficiale è ...

Rai Vaticano : il 29 ottobre su Raiuno "Viaggio nella Chiesa di Francesco" dedicato al Sinodo e a Paolo VI e Romero santi : E "la scienza laica apprezza" come dice a Rai Vaticano Angelo Riccaboni, presidente del network sviluppo sostenibile del Mediterraneo per conto dell'Onu. Infine, Pompei, patrimonio immenso dell'...