Rai | il presidente Foa ad Affari Così abbiamo scelto i direttori

Pd attacca : con Foa presidente decisioni cda Rai illegittime : Roma, 23 ott., askanews, - Marcello Foa è un presidente Rai "illegittimo" e questo espone a rischio nullità tutte le decisioni che il cda dovesse prendere, a cominciare dalla nomine di cui si parla in ...

Renzi vs Foa : “domani denuncio Presidente Rai per diffamazione”/ Video Leopolda : sfida a Pd - Di Maio e Salvini : Leopolda 9 Renzi, giornata finale: si comincia alle 9:30 e si chiude con l'intervento dell'ex premier alle 12:30. L'attacco a Pd, Salvini, Di Maio e al Presidente Rai Marcello Foa(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:15:00 GMT)

Renzi contro il presidente della Rai Foa : 'E' una fake news che cammina' : "L'accordo con i 5 Stelle era anche vantaggioso, ma la politica non e' solo scambio di nomine, non è solo potere", ha spiegato. "I mercati ballano, Salvini e Di Maio fermatevi finché siete in tempo" -...

Renzi contro il presidente Rai Foa : 'E' una fake news che cammina' : Il presidente della Rai, Marcello Foa, "è un bugiardo, una fake news che cammina". A puntare il dito dal palco della Leopolda è l'ex premier, Matteo Renzi, ribattendo all'intervista rilasciata da Foa "...

Marcello Foa : “Soros finanzia eurodeputati Pd”/ Ultime notizie - dem : “quereliamo - fake news da presidente Rai" : Marcello Foa: “Soros finanzia eurodeputati Pd”. Ultime notizie, replica del gruppo dem a Bruxelles: “quereliamo, fake news da presidente Rai", scoppia la bufera(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:34:00 GMT)

Rai - il presidente Marcello Foa : “Soros finanzia gli eurodeputati del Pd”. Il gruppo dem a Bruxelles : “Lo quereliamo” : “Un numero enorme di eurodeputati, fra cui l’intera delegazione del Pd, ha ricevuto finanziamenti dal miliardario George Soros“. Lo sostiene il neo-presidente Rai, Marcello Foa, in un’intervista al quotidiano israeliano Haaretz. Foa ha citato un “rapporto” che confermerebbe la sua tesi, la cui esistenza il quotidiano specifica di “non poter confermare“. Haaretz cita a questo proposito il portavoce ...

Foa : 'Eurodeputati Pd finanziati da Soros'. Scoppia la polemica - i dem lo querelano il presidente della Rai : 'Non abbiate paura dei nuovi populisti d'Europa'. Lo ha detto il presidente della Rai Marcello Foa in un'intervista al quotidiano liberal israeliano Haaretz in cui ha poi citato un rapporto in cui si ...

Marcello Foa “lavoriamo per Rai pluralista”/ Neo presidente prepara i nuovi direttori : ‘sogno’ Mentana al Tg1 : Marcello Foa ‘prepara’ la nuova Rai: "lavoriamo per un nuovo pluralismo, aria fresca". Neo presidente "cerca" i nuovi direttori, "sogno" Mentana per il Tg1? "Il meglio? Porro e Virus"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 19:30:00 GMT)

