Rai | direttori telegiornali | Carboni al Tg1 | Sangiuliano al Tg2 | Paterniti al Tg3

Chi sono i nuovi direttori dei Tg Rai : Al Tg1 andrà Giuseppe Carboni, Gennaro Sangiuliano sarà al Tg2 mentre Giuseppina Parteniti andrà al Tg3, dopo un accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle The post Chi sono i nuovi direttori dei Tg Rai appeared first on Il Post.

Rai - ecco i nuovi direttori Tg : Romano, classe 1961, sposato con tre figli, giornalista ed esperto di musica e spettacoli, è caporedattore del Tg2 dal 2011. Napoletano classe '62, giornalista e saggista, Gennaro Sangiuliano è stato ...

Rai - Cda nomina nuovi Direttori giornalistici : nuovi Direttori per Telegionali e Giornale Radio Rai . Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di viale Mazzini ha accolto la proposta dell'Ad Fabrizio Salini nominando Giuseppe Carboni alla ...

Via libera del Cda Rai ai nuovi direttori dei tg : Roma, 31 ott., askanews, - Il Cda della Rai ha dato il via libera alle nomine dei direttori dei tg, comunicate ieri dall'amministratore delegato Fabrizio Salini. Al Tg1 va Giuseppe Carboni, il Tg2 ...

Rai : Carboni - Sangiuliano e Paterniti - ecco i nuovi direttori dei Tg : Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Paterniti al Tg3 e Luca Mazzà alla Radio. Sono i nuovi direttori delle testate Rai votati dal Consiglio di amministrazione su proposta dell’amministratore delegato Fabrizio Salini. C’è anche la conferma di Alessandro Casarin alla Tgr, ora direttore ad interim. Sono i nomi dei direttori dei Tg, non dei direttori di rete, nomine che dovrebbero essere rinviate a una prossima ...

Oggi saranno nominati i nuovi direttori dei Tg della Rai. I nomi scelti dal governo - e una novità : Tutte risorse interne: è la novità delle nomine per le direzioni dei Tg ed anche del Giornale radio che questo Cda Rai è chiamato a votare Oggi dall'amministratore delegato Fabrizio Salini. Sono Giuseppe Carboni per il Tg1, Gennaro Sangiuliano per il Tg2, Giuseppina Paterniti per il Tg3, Alessandro Casarin per la Tgr, Luca Mazzà per il giornale radio. Era stato lasciato intuire sin dall'inizio del mandato ...

Rai - accordo sui direttori. Carboni al Tg1 : tutti i nomi : stata trovata l'intesa nella maggioranza sulle nomine ai Tg della Rai . Dunque, l'accordo prevede Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Paterniti al Tg3, Alessandro Casarin ...

Rai - c'è l'ok alle nomine. Ecco chi sono i nuovi direttori delle testate giornalistiche : «Tre testate - si legge in una nota - erano senza direttore si trova soluzione per due e una, Rai Sport, resta ancora con un interim. Perché? Si procede al cambio, invece, di direttori nella pienezza ...

Lega e M5s trovano l'accordo per i nuovi direttori dei Tg della Rai : Lega e M5s avrebbero finalmente trovato un accordo per sbloccare l'impasse delle nomine Rai. Meglio, avrebbero trovato un accordo per sbloccare parte delle nomine Rai. Perché quella sulla televisione pubblica, si sa, è da sempre partita politicamente delicata. E così domani, in Consiglio di amminist

Rai - ecco i nuovi direttori : Carboni al Tg1 - Sangiuliano al Tg2 e Paterniti al Tg3. Per il Gr c'è Mazzà : Tutto pronto per nomine dei direttori dei Tg Rai: Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Parteniti al Tg3 e Luca Mazzà alla Radio. Queste le proposte di nomina...

Nomine Rai - intesa M5s-Lega sui direttori : Carboni al Tg1 - Sangiuliano al Tg2 e Paterniti al Tg3 : intesa tra Lega e M5s sulle Nomine Rai . Via libera all'ad di viale Mazzini Fabrizio Salini sui nomi dei direttori: al Tg1 andrà Giuseppe Carboni , giornalista del Tg2 specializzato da anni nelle ...

Rai - ecco i nuovi direttori : Carboni al Tg1 - Sangiuliano al Tg2 e Paterniti al Tg3. Per il Gr c'è Mazzà : Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Parteniti al Tg3 e Luca Mazzà alla Radio. Sono, secondo quanto si apprende, le proposte di nomina formulate dall'amministratore delegato ...

Lega e M5s ancora divisi sui nuovi direttori Rai : Domani il consiglio di amministrazione della Rai ha sul tavolo il rinnovo dei direttori di tg e di reti e l'amministratore deLegato Fabrizio Salini, con il presidente Marcello Foa, hanno in mano una rosa di nomi. Oggi dovrebbero arrivare i curricula dei candidati, ma Lega e M5s da giorni non riescono a sciogliere il nodo centrale del Tg1 e il ritardo si fa insostenibile.La conduttrice di Chi l'ha visto? Federica Sciarelli, gradita ai grillini, ...

Stretta su nomine Rai. Curricula nuovi direttori in arrivo al cda : Roma, 29 ott., askanews, - Sembra quasi fatta la prima tornata di nomine Rai, i consiglieri di amministrazione riceveranno probabilmente i Curricula solo domattina, appena 24 ore prima del consiglio ...