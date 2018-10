Oggi saranno nominati i nuovi direttori dei Tg della Rai. I nomi scelti dal governo - e una novità : Tutte risorse interne: è la novità delle nomine per le direzioni dei Tg ed anche del Giornale radio che questo Cda Rai è chiamato a votare Oggi dall'amministratore delegato Fabrizio Salini. Sono Giuseppe Carboni per il Tg1, Gennaro Sangiuliano per il Tg2, Giuseppina Paterniti per il Tg3, Alessandro Casarin per la Tgr, Luca Mazzà per il giornale radio. Era stato lasciato intuire sin dall'inizio del mandato ...

Il dottor Missaglia in Rai dalla Isoardi per illustrare le virtù della zucca : È ormai ospite fisso della trasmissione condotta da Elisa Isoardi dedicata alla cucina, il dottor Marco Missaglia, specialista in Scienza dell'alimentazione e dietologia di Mandello. Il dottor ...

Tap - opeRai a sorpresa nel cantiere di Melendugno scortati dalla polizia : scatta presidio No Tap : In zona Masseria del Capitano lavoreranno a tracciare la strada del gasdotto. In zona numerosi attivisti che si sono convocati via social. Problemi con il proprietario di un terreno

Chef Kumalé lascia La prova del cuoco - «prima gli italiani anche in cucina» : dura replica dalla Rai : Lo slogan ' Prima gli italiani ' anche in cucina? La provocazione la lancia Vittorio Castellani , alias Chef Kumalé , che ieri sera in un post su Facebook ha annunciato di aver interrotto la sua ...

Moto2 - Fenati patteggia : dal 21 febbRaio potrà tornare a correre : Ridotta a cinque mesi e dieci giorni la squalifica: "Adesso penserò con calma a una soluzione per l'anno prossimo"

Video : deciso rimbalzo per la borsa italiana questa mattina - tRainata dalle banche : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria fatto sapere che il governo e' pronto a intervenire in caso di tensioni sul settore del credito causate da uno spread in crescita, si fanno ipotesi secondo ...

Al via “Dottori in corsia” - su Rai 3 la nuova docu-serie all’Ospedale Bambino Gesù : Dopo il successo della serie 'I ragazzi del Bambin Gesù', le telecamere Rai tornano nell'ospedale pediatrico più grande...

Cast e personaggi de Il Trono di Spade 7 - su Rai4 dal 29 ottobre : anticipazioni primi due episodi : Cast e personaggi de Il Trono di Spade 7 arrivano da stasera, 29 ottobre, su Rai4. Dopo la messa in onda sul canale satellitare Sky Atlantic, la penultima stagione della pluripremiata serie HBO sbarca finalmente in chiaro. In questi nuovi episodi, Cersei Lannister è la nuova regina dei Sette Regni, affiancata dal fidato fratello Jaime, ma anche da Qyburn e Ser Gregor Clegane. E valuta un'alleanza con il nuovo Re delle Isole di Ferro Euron ...

Dottori in corsia : le telecamere di Rai3 tornano all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù : Dottori in corsia Dopo il discreto riscontro della serie I ragazzi del Bambino Gesù, incentrata sulle storie di dieci ragazzi in cura presso il reparto di Onco-ematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, le telecamere di Rai3 tornano nell’ospedale Pediatrico più grande d’Europa per raccontare, questa volta, non solo storie di pazienti ma anche le sfide umane e professionali di medici ed infermieri che quotidianamente salvano la vita ...

Mutuo prima casa - dalle imposte al notaio tutte le voci detRaibili : Trattativa per l'acquisto della prima casa in corso? Chi deve prendere un Mutuo deve far di tutto per riuscire a stipulare entro fine anno. In questo modo sarà possibile avere il massimo della ...

TV - Rai Storia : “Cronache dal Rinascimento” - scene dal matrimonio Este-Gonzaga : Isabella d’Este è prossima al compimento dei sei anni di età quando, nella primavera del 1480, riceve una proposta di matrimonio. Il pretendente è il quindicenne Francesco II, erede del marchese di Mantova Federico I Gonzaga. Il matrimonio viene celebrato per procura l’11 febbraio 1490 nella cappella ducale di Ferrara. Isabella è chiamata a sfilare per la città su un carro trionfale dipinto da Ercole de Roberti, maestro di Schifanoia. Lo stesso ...

TV - Rai3 : “Passato e Presente” riparte dalla Grande Guerra : Una settimana nella Grande Guerra, alla vigilia del centesimo anniversario della vittoria: cinque appuntamenti con i quali riparte il racconto storico di Paolo Mieli nella nuova stagione di “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda dal lunedì al venerdì alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Al centro del primo appuntamento, lunedì 29 ottobre, due personaggi chiave per le sorti del primo conflitto, che Mieli analizza con ...

TV - Rai3 : “Kilimangiaro” dalla difesa dei gorilla alla scoperta dei colori del cielo : Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione di Kilimangiaro, che torna domenica 28 ottobre alle 15.30 su Rai3 per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich saranno il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo per parlare dell’Italia e degli anni della ricostruzione e Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, per far conoscere il progetto per la conservazione e la difesa dei ...

A 25 anni dalla morte di Fellini - la Rai celebra il suo genio : Il 31 ottobre del 1993 moriva Federico Fellini. In occasione del 25° anniversario della sua scomparsa la Rai celebra il genio del grande maestro del Cinema con una serie di iniziative su reti, ...