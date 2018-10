adnkronos

: Ragusa, sgominata banda delle spaccate: cinque arresti - SkyTG24 : Ragusa, sgominata banda delle spaccate: cinque arresti - StraNotizie : Ragusa, sgominata banda delle 'spaccate' - rep_palermo : Ragusa, sgominata la 'banda delle spaccate' che terrorizzava la provincia [news aggiornata alle 07:54] -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Utilizzavano auto rubate, vecchie ma soprattutto robuste, per poi usarle come 'ariete' per spaccarevetrine di negozi e altri esercizi commerciali. Da qui il nome della', ...