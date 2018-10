: • Cyber News • #Ragusa.Presa banda 'spaccate':5 arresti - Cyber_Feed : • Cyber News • #Ragusa.Presa banda 'spaccate':5 arresti - TelevideoRai101 : Ragusa.Presa banda 'spaccate':5 arresti - stefanopezzola : Palermo, 31 ott. (AdnKronos) - Presa dalla Polizia di Stato di Ragusa la banda delle 'spaccate'. Sono cinque le per… -

Rubavano auto vecchie e robuste con sistemi di sicurezza obsoleti e le usavano come 'ariete' per sfondare gli infissi in vetro o le saracinesche di negozi da svaligiare.E' la tecnica della 'spaccata' utilizzata da unasgominata dalla polizia diche ha arrestato cinque persone. Al gruppo sono stati riscontrati 32 reati,tra,furti di auto e rapine.Lacompiva anche ottoa notte, spesso per pochi soldi a fronte di ingenti danni ai negozi,fino a 20.000 euro soltanto per le vetrine.(Di mercoledì 31 ottobre 2018)