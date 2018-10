Ragusa | Polizia sgomina la banda delle ' spaccate'

liberoquotidiano

: Violentata a #Ragusa una richiedente asilo, arrestato dalla polizia un mediatore culturale di 26 anni del Gambia - Agenzia_Ansa : Violentata a #Ragusa una richiedente asilo, arrestato dalla polizia un mediatore culturale di 26 anni del Gambia - stefanopezzola : Palermo, 31 ott. (AdnKronos) - Presa dalla Polizia di Stato di Ragusa la banda delle 'spaccate'. Sono cinque le per… - TerlizziGerardo : RT @TgrSicilia: Va avanti l'indagine sul delitto di #Ragusa: disposte nuove verifiche della polizia scientifica nelle abitazioni a disposiz… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Palermo, 31 ott. (AdnKronos) - Utilizzavano auto rubate, vecchie ma soprattutto robuste, per poi usarle come 'ariete' per spaccarevetrine di negozi e altri esercizi commerciali. Da qui il nome della',ta all'alba di oggi dalladi Stato diche ha arr