Ragusa | banda delle spaccate | arrestate altre 5 persone

Ragusa : Polizia sgomina la banda delle 'spaccate' : Palermo, 31 ott. (AdnKronos) - Utilizzavano auto rubate, vecchie ma soprattutto robuste, per poi usarle come 'ariete' per spaccare delle vetrine di negozi e altri esercizi commerciali. Da qui il nome della banda delle 'spaccate' , sgomina ta all'alba di oggi dalla Polizia di Stato di Ragusa che ha arr

Ragusa.Presa banda "spaccate" : 5 arresti : 8.40 Rubavano auto vecchie e robuste con sistemi di sicurezza obsoleti e le usavano come 'ariete' per sfondare gli infissi in vetro o le saracinesche di negozi da svaligiare.E' la tecnica della 'spaccata' utilizzata da una banda sgominata dalla polizia di Ragusa che ha arrestato cinque persone. Al gruppo sono stati riscontrati 32 reati,tra spaccate,furti di auto e rapine.La banda compiva anche otto spaccate a notte, spesso per pochi soldi a ...