romadailynews

: Raggi: costantemente a lavoro per risolvere disagi dovuti a vento: Roma – “Si lavora senza… - romadailynews : Raggi: costantemente a lavoro per risolvere disagi dovuti a vento: Roma – “Si lavora senza… - ciolonap : @BracaliM @soniabetz1 @virginiaraggi Consiglio vivamente alla Raggi ed alla sua giunta di tenere costantemente d'oc… - paolino008 : @ilmessaggeroit e’ ufficiale la Raggi e’ costantemente sotto l’effetto di stupefacenti viste le dichiarazioni dell… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Roma – “Si lavora senza sosta per limitare iai cittadini dopo la tempesta diche ha colpito Roma e il Lazio. Dall’inizio dell’emergenza maltempo 180 uomini del Servizio Giardini sono alin tutta la citta’ per rimuovere alberi e rami caduti. E anche oggi, dalle 5.30 di mattina, sono tutti all’opera. Da ieri le squadre sono state impegnate per liberare i vialetti d’accesso delle scuole. Gli ultimi interventi per rimuovere detriti, rami o alberi caduti sono stati effettuati in alcune scuole del V e VI Municipio in modo da poter garantire l’accesso sicuro agli alunni. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni, anche durante il ponte di festa”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Lo abbiamo visto tutti: le fortissime raffiche dihanno fatto cadere rami, calcinacci, tegole e ...