Quei resti nei luoghi degli Indifferenti

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Come uno spettro adolescente eppure aguzzo, da trentacinque anni, il volto di Emanuela Orlandi idealmente appare in dissolvenza sul cielo della cattolicissima Roma, "non lontano da dove tu sei vissuto, in vista della bella cupola di San Pietro", così potremmo precisare con i versi dedicati a un papa trascorso, assente al cuore della verità e forse anche della giustizia. Uno spettro in effigie, viso da ragazzina, un laccetto di cuoio intorno alla fronte, Emanuela, così come sembra chiamarti dal manifesto, sfondo blu, che la famiglia in affanno volle, allora, a poche ore dalla sparizione, affiggere sui muri cittadini, tra via della Conciliazione, il Corso e perfino la Balduina, cercando di ritrovarla presto, ottenere notizie, riscontri, cercando comunque di riavvolgere il bandolo della sua assenza improvvisa; l'ombra del Vaticano su ogni sillaba del suo caso.È ...