Quando onorare le promesse non è una virtù

huffingtonpost

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Tutti, sostenitori e oppositori, sembrano convergere su un punto: non si può mettere in discussione la legittimazione delle forze di maggioranza a realizzare i loro programmi. Anche quanti giudicano la manovra economica un azzardo - molti osservatori, molte istituzioni - tuttavia si premurano di precisare che i "vincitori" hanno il diritto-dovere di realizzare le loroelettorali.Forse merita sostare un attimo e discutere quest'ultimo assunto. Si parla di vincitori. Lo si può dire, salvo intendersi. A ben vedere il 4 marzo, complice la regola elettorale proporzionale, nessuno ha avuto la maggioranza per governare. Sopravvivono modi di ragionare retaggio del maggioritario. Un po' come la teoria del titolo a guidare il governo da parte del leader del primo partito: una distorsione figlia di una stagione politica alle nostre spalle (e della sgrammaticatura ...