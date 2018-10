Qatar 2022 a 48 squadre | Infantino | « Se fosse possibile | perché no?»

Infantino lancia la bomba : il Mondiale di Qatar 2022 potrebbe essere a 48 squadre : Mondiale di Qatar 2022 già a 48 squadre? Operazione fattibile a detta del presidente della FIFA, l’italiano Gianni Infantino Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha detto che l’espansione della Coppa del Mondo a 48 squadre è “fattibile” già a partire dal Mondiale di Qatar 2022. Infantino ha dichiarato ai dirigenti della Confederazione calcistica asiatica di essere favorevole a portare avanti ...

Calcio - Mondiali 2022 a 48 squadre? Gianni Infantino : “Ci stiamo parlando - discussione col Qatar” : I Mondiali 2026 di Calcio prevedono la partecipazione di 48 Nazionali rispetto alle 32 attuali ma l’allargamento potrebbe entrare già in vigore in occasione della prossima rassegna iridata che si disputerà in Qatar nel 2022. Ad annunciarlo è il Presidente dell FIFA Gianni Infantino che ha parlato di una discussione in essere per attuare il nuovo format già tra quattro anni. Il numero 1 del Calcio internazionale ha garantito che la ...

Mondiali 2022 - Infantino : 'Possibili 48 squadre già in Qatar' : La conferma arriva dal presidente della Fifa Gianni Infantino a margine del congresso della Asian Football Confederation, AFC,: 'L'espansione della Coppa del Mondo da 32 a 48 squadre potrebbe ...

Infantino : "Mondiale a 48 squadre già in Qatar 2022? Perché no..." : Un Mondiale a 48 nazionali anziché a 32 è "fattibile" già dall'edizione 2022 in Qatar. Ad annunciarlo, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, durante del congresso annuale della Asian Football ...

La Nazionale al Quirinale - Mancini : "Una grande emozione - sogniamo Qatar 2022" : Gli azzurri ricevuti dal presidente Mattarella. Chiellini: "Serve la fiducia di tutti per tornare a vincere come in passato"