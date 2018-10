Pureeros | il sito di sex toys di classe che dà anche consigli | dalla guida al primo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Niente pornografa o volgarità siamo. È uno dei siti web del momento. Sexdi, alcuniparecchio cari (il vibratore Inez d’oro costa 12mila euro) ma tutto materiale di grande qualità ed eleganza. A capo del luxury brand per donne, che nemmeno un mese fa ha lanciatoun magazine online conpratici (e teorici) sulla sessualità e i suoi territori confinanti, sono VirginiaSofia Cerrone e Evren Inangiray. Ed è proprio il co-fondatore mezzo turco e mezzo italiano, un signore dall’accento romano-americano che arriva diretto dal settore finanziario di Londra e Hong Kong, a stupire le sue clienti, e non solo. “Lavorare in questo settore mi ha migliorato come uomo. Faccio quello che di solito gli uomini non fanno: ho imparato ad ascoltare”, spiega Inangiray a FQMagazine. Lui e Virginia si trovavano a Londra nello stesso appartamento qualche anno fa, quando ...