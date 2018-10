Protezione Civile | ecco dove s' inceppa l' allerta

Maltempo - il bilancio è di dodici morti - Protezione Civile : 'E stata una tempesta perfetta' : Oltre 7mila gli interventi dei vigili del fuoco - In 48 ore i 5.800 vigili del fuoco impegnati nell'emergenza hanno compiuto più di 7mila interventi per allagamenti, smottamenti e rimozione di alberi ...

Emergenza maltempo - mobilitati più di 20mila operatori della Protezione Civile : “Una delle situazioni più complesse degli ultimi 50-60 anni” : E’ stata “una delle situazioni più complesse a livello meteorologico vissute negli ultimi 50-60 anni, da qualche parte sono stati superati i livelli di precipitazioni e portate dei fiumi del ’66, quando si verificò l’alluvione di Firenze e del Tagliamento. Il nostro Paese poi è stato sferzato da venti di tempesta: sono da 16 anni in Protezione Civile e non ho mai visto un bollettino di questo tipo, con questa ...

Maltempo - allerta meteo della Protezione Civile : attenzione - le zone interessate : allerta meteo della Protezione Civile per mercoledì 31 ottobre. Durerà poco la pausa concessa dal Maltempo, una nuova...

Allerta Meteo - pesante avviso della Protezione Civile per Mercoledì 31 Ottobre : nuova ondata di maltempo da Nord a Sud - allarme rosso al Nord/Est - arancione in Liguria - giallo in altre 8 : Allerta Meteo – La pausa concessa dal maltempo in queste ore sul nostro Paese, lascerà il passo ad un nuovo impulso perturbato proveniente dalla penisola iberica che già da domani, interesserà l’Italia apportando flussi umidi ed instabili dapprima sulle regioni più occidentali, per poi estendere i suoi effetti a gran parte del territorio nazionale nella giornata di giovedì primo novembre. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo - in Friuli Venezia Giulia 18 mila persone senza elettricità e senza telefono : Protezione Civile a lavoro per il ripristino : La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è all’opera in queste ore per garantire il ripristino delle forniture di energia elettrica e delle linee telefoniche interrotte in alcune zone della Carnia. L’ultimo aggiornamento dalla sala operativa regionale di Palmanova rileva che vi sono ancora 18.500 persone senza elettricità. Un referente dell’Enel è presente, assieme agli altri responsabili delle attività di emergenza, ...

Maltempo - si contano i danni dei nubifragi : dieci le vittime - Protezione Civile : 'E' stata una tempesta perfetta' : Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l'Italia , si contano i danni provocati dal Maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio ammonta a dieci morti e un disperso. Le scuole resteranno ...

Protezione Civile : sopralluogo di Borrelli nelle aree colpite dal maltempo : Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del Dipartimento, è in partenza per la regione Veneto per fare un punto della situazione sui danni provocati dall’ondata di maltempo che in queste ore sta interessando il nostro paese. Nel pomeriggio, al termine dei sopralluoghi, si sposterà a Genova. L'articolo Protezione Civile: sopralluogo di Borrelli nelle aree colpite dal maltempo sembra essere ...

Fiume Adige in piena - notte di paura a Verona. La Protezione Civile : “valutiamo l’apertura della galleria per farlo defluire nel Lago di Garda” : 1/4 ...

Maltempo : convocato il comitato operativo della Protezione Civile : A seguito della forte ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia da nord a sud, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato alle ore 22.30 il comitato operativo presso la sede del Dipartimento a Roma, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile. “Stiamo monitorando l’evolversi della situazione metereologica, ...

Allerta Meteo - nuovo durissimo avviso della Protezione Civile : allarme rosso anche Martedì 30 Ottobre - ecco i BOLLETTINI : Allerta Meteo – anche domani Allerta rossa nelle regioni interessate da una forte ondata di Maltempo: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Liguria. Allerta arancione e gialla in altre regioni, in particolare nel’area del centro Italia. La conferma dal Dipartimento nazionale della protezione civile. I fenomeni temporaleschi e il vento forte dovrebbero poi cominciare ad attenuarsi nella stessa giornata di ...

Roma - piovono alberi : due feriti. Protezione Civile : «Limitare spostamenti» : Caos a Roma a causa del maltempo che sta creando motli disagi. alberi e rami caduti in strada in molte zone della Capitale. Una vera e propria emergenza con centinaia di telefonate ai centralini...

Meteo Protezione Civile : ancora maltempo domani su parte d'Italia - ecco il bollettino dettagliato : La giornata di domani vedrà nel complesso un miglioramento delle condizioni Meteo rispetto alla giornata odierna, ma vi saranno ancora piogge e temporali specie sulle regioni tirreniche e sul...

Maltempo : il premier Conte firma lo stato di mobilitazione della Protezione Civile : Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile, accogliendo così la richiesta del Presidente della Regione Veneto di ieri. La mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati consente il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome, del volontariato organizzato ...