ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Processo strage Bologna, Roberto Fiore in aula: “Depistate le indagini per spostarle su Terza Posizione” - beteljeuse1969 : RT @fattoquotidiano: Processo strage Bologna, Roberto Fiore in aula: “Depistate le indagini per spostarle su Terza Posizione” - Cascavel47 : Processo strage Bologna, Roberto Fiore in aula: “Depistate le indagini per spostarle su Terza Posizione”… - erregi69 : Processo strage Bologna, Roberto Fiore in aula: “Depistate le indagini per spostarle su Terza Posizione” -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) I servizi segreti hanno depistato lesulladipersulla pista di Terza Posizione. Parola di, leader di Forza Nuova, chiamato come testimone nela carico di Gilberto Cavallini, imputato di concorso per la bomba del 2 agosto 1980. Prima di entrare inil testimone ai giornalisti ha detto di considerarsi parte lesa nel. Della mattanaza del 2 agosto 1980 dice “Noi possiamo fare un ragionamento su quella, capire chi fu anche per tante cose che sono accadute dopo. Non furono i fascisti, questo è un dato chiarissimo. C’è sicuramente – aggiunge – un coinvolgimento, quantomeno nel depistaggio, della P2 ma questa è unasostanzialmente internazionale e avremo modo di dire delle cose che non sono mai uscite nel, non perché non ci siano, ma perchè sono state occultate e non sono state ...