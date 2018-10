Processo di ʼndrangheta “Aemilia” | Iaquinta sbotta | “condannato perchè calabrese”

calcioweb.eu

: Processo di 'ndrangheta “Aemilia”, #Iaquinta sbotta: “condannato perchè calabrese” - CalcioWeb : Processo di 'ndrangheta “Aemilia”, #Iaquinta sbotta: “condannato perchè calabrese” - Dome689 : RT @Sport_Mediaset: Processo di 'ndrangheta #Aemilia, due anni all'ex giocatore #VincenzoIaquinta. - Sport_Mediaset : Processo di 'ndrangheta #Aemilia, due anni all'ex giocatore #VincenzoIaquinta. -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Sono ore difficili per l'ex attaccante della Juventus Vincenzo., condannato a due anni neldi 'Ndrangheta Aemilia, inizialmente la DDa aveva chiesto sei anni per reati di armi, il padre Giuseppe è stato accusato di associazione mafiosa e condannato a 19 anni. Ecco la reazione furiosa di: "Il nome 'ndrangheta non sappiamo neanche cosa sia nella nostra famiglia. Non è possibile. Mi hanno rovinato la vita sul niente, perché sono calabrese, perché sono di Cutro", ha detto. "Sto soffrendo come un cane per la mia famiglia e i miei bambini senza aver fatto niente, ma io ho vinto un Mondiale e sono orgoglioso di essere calabrese. Noi non abbiamo fatto niente perché con la 'ndrangheta non c'entriamo niente".