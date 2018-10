Processo Aemilia | Iaquinta furibondo dopo la sentenza | “Condannato perché calabrese

Calcio - Vincenzo Iaquinta condannato a due anni nel Processo ‘Ndrangheta Aemilia : Vincenzo Iaquinta è stato condannato a due anni in primo grado nell’ambito del processo “‘Ndrangheta Aemilia”. Il 38enne, ex attaccante di Udinese e Juventus ma anche Campione del Mondo con l’Italia nel 2006, ha ricevuto la sentanza al termine di un maxiprocesso in cui sono imputate 148 persone tra le quali 50 sono ritenute affiliate alla cosca Grande Aracri di Cutro. Il padre dell’ex centravanti è stato ...

N'drangheta - 125 condanne nel Processo Aemilia : due anni a Vincenzo Iaquinta : Vincenzo Iaquinta, tra gli imputati di Aemilia, il più grande processo mai celebrato nel Nord Italia contro la 'ndrangheta, è stato condannato a due anni di reclusione. L'ex bomber della Nazionale e della Juventus, campione del mondo nel 2006, è imputato per reati relativi alle armi. L'accusa aveva chiesto sei anni. Nella sentenza di primo grado è caduta l'aggravante mafiosa. Giuseppe Iaquinta, padre dell'ex ...

Processo Aemilia - l’ex calciatore della nazionale Vincenzo Iaquinta condannato a 2 anni : l’ex attaccante della Juventus e della nazionale campione del mondo Vincenzo Iaquinta è stato condannato a due anni nel Processo Aemilia. Per lui la Dda aveva chiesto sei anni, per reati di armi. Il padre dell’ex calciatore, Giuseppe Iaquinta, accusato di associazione mafiosa, è stato condannato invece a 19 anni. Padre e figlio se ne sono andati dall’aula del tribunale di Reggio Emilia urlando “vergogna, ridicoli” mentre è ancora in ...

Processo Aemilia - Iaquinta condannato a 2 anni - 19 al padre : “Vergogna - ridicoli” : Processo Aemilia, Vincenzo Iaquinta condannato a 2 anni, il padre invece dovrà scontare ben 19 anni: i dettagli Processo Aemilia, l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana Vincenzo Iaquinta, è stato condannato a 2 anni per reati relativi alle armi con l’aggravante mafiosa. La richiesta della Dda era di 6 anni di reclusione. Il padre del calciatore è stato condannato invece a 19 anni, accusato di associazione ...

Aemilia - è il giorno del giudizio per la ‘ndrangheta moderna. Il Processo in 5 volti : da Iaquinta al pentito Valerio : I cancelli dell’aula bunker del tribunale di Reggio Emilia in via Paterlini aprono alle 9,30 per l’ultima udienza del processo Aemilia, la più attesa. È il giorno della sentenza e alle ore 11 il collegio giudicante (Francesco Maria Caruso, Cristina Beretti, Andrea Rat), che da sedici giorni è riunito in camera di consiglio, entrerà dalla porta riservata ai giudici per pronunciarla. Sono 149 le persone rinviate a giudizio il 21 dicembre ...

Aemilia - ultima udienza del maxi-Processo per ‘ndrangheta in Emilia : verso la sentenza per 149 imputati : AEmilia, il primo maxi processo per ‘ndrangheta in Emilia Romagna, è alle battute finali. Il presidente del collegio giudicante Francesco Maria Caruso ha chiuso il dibattimento del primo grado e nell’aula bunker di Reggio Emilia martedì 16 ottobre vanno in scena le ultime dichiarazioni spontanee degli uomini alla sbarra. Poi ritiro in Camera di Consiglio e sentenza attesa per i primi di novembre. 149 rinvii a giudizio, due anni e mezzo di ...

Processo Aemilia verso la sentenza - i pm nelle repliche chiedono il carcere subito in caso di condanna : Il Processo Aemilia verso la sentenza. Ai pm Marco Mescolini e Beatrice Ronchi è bastato un solo giorno per replicare alle arringhe difensive e per chiedere che ai quindici imputati ancora in libertà ai quali è contestato il capo 1, l’appartenenza alla ‘ndrangheta, venga applicata la misura cautelare in carcere se ritenuti colpevoli. È la logica conseguenza delle pene richieste per i quindici, oltre 300 anni tra rito ordinario e abbreviato, che ...