Primo promo per Nero a Metà | la fiction di Rai1 con Claudio Amendola pronta per la messa

Honor Watch - arrivano alcune immagini promozionali per il Primo smartwatch di Honor : supportata la funzione di pagamento : Honor Watch, il nuovo dispositivo ideato dal brand di Huawei, avrà un ruolo molto importante nell’evento Honor del prossimo 31 ottobre. La società, infatti, […] L'articolo Honor Watch, arrivano alcune immagini promozionali per il primo smartWatch di Honor: supportata la funzione di pagamento proviene da TuttoAndroid.

Rosy Abate 2 : ecco il Primo promo della seconda stagione della fiction Mediaset : Durante la seconda puntata della fiction Solo, targata Taodue, interpretata magistralmente da Marco Bocci è andato in onda il primo promo della serie tv che ha appassionato milioni di spettatori: Rosy Abate 2. Rosy Abate 2: il primo promo in tv su canale 5 Uno degli autori di Solo 2, Mizio Curcio, nonché sceneggiatore di Rosy Abate aveva annunciato qualche giorno fa di non perdere la seconda puntata di Solo 2: A breve arriverà un promo della ...

Undici tracce per “Poplife” - Primo album ufficiale di Natale Plebani. Il nuovo singolo - “Settembre” - in promozione radiofonica a partire dal 24 Settembre : ALL MUSIC NEWS Undici tracce per “Poplife”, primo album ufficiale di Natale Plebani. Il nuovo singolo, “Settembre”, in promozione radiofonica a partire dal 24 Settembre Settembre è uno dei mesi maggiormente rappresentati nei testi e nei titoli di canzoni italiane. Titoli con il nome di questo mese, semplicemente, sono presenti nel repertorio di Luca Carboni, Peppino Gagliardi, Alberto Fortis, Ivano Fossati, Cristina ...

Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live Tour 2019?. Moduli online sul sito ufficiale - iscrizione gratuita. Al Primo classificato contratto editoriale - produzione - tour promozionale - videoclip e promozione radio/stampa : ALL MUSIC NEWS Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live tour 2019″. Moduli online sul sito ufficiale, iscrizione gratuita. Al primo classificato contratto editoriale, produzione, tour promozionale, videoclip e promozione radio/stampa Sono Aperte le iscrizioni al FESTIVAL ESTIVO 2019, manifestazione, patrocinata dal Comune di Piombino e dal Nuovo Imaie, condotta in quest’ ultima edizione da Anna Pettinelli di RDS ...

La scomparsa di Jackson in Grey’s Anatomy 15×03 e il Primo appuntamento di Meredith nel 15×04 (promo) : Grey's Anatomy 15x03, nonostante sia il primo episodio dopo la doppia première di stagione, somiglia più ad un riempitivo: poca sostanza nella terza puntata del medical drama in onda il 5 ottobre su ABC, con una sola novità di rilievo. Jackson Avery è scomparso, all'improvviso, avvisando i colleghi con una mail e la fidanzata Maggie con un messaggio vocale: il chirurgo estetico del Grey Sloan Memorial Hospital si è allontanato, ...

Bake Off Italia 2018/ Diretta terza puntata - promo : il Primo grembiule blu a Iolanda - stasera a chi toccherà? : Bake Off Italia 2018: chi sarà eliminato nella terza puntata e chi vincerà il grembiule blu? Concorrenti e prove. I giudici: Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 19:07:00 GMT)