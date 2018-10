Primo astronauta sudamericano ministro

Il Primo astronauta non professionista che viaggerà nello Spazio con un razzo SpaceX : È il miliardario giapponese Yusaku Maezawa: nel 2023 dovrebbe partecipare a un viaggio intorno alla Luna senza precedenti nel suo genere The post Il primo astronauta non professionista che viaggerà nello Spazio con un razzo SpaceX appeared first on Il Post.

Elon Musk ha annunciato il nome del Primo astronauta non professionista che viaggerà nello Spazio con un razzo SpaceX : Lunedì, l'imprenditore statunitense Elon Musk ha annunciato che il primo astronauta non professionista che viaggerà nello Spazio su un razzo di SpaceX sarà l'imprenditore giapponese Yusaku Maezawa. Se tutto andrà secondo i piani, Maezawa – che ha fondato il più importante