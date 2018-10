Frizioni in vista sulla giustizia Il M5s : "Stop alla Prescrizione " : Non solo manovra e Tav. Nel governo rischia di aprirsi un'altra partita molto spinosa, quella sulla giustizia . Bonafede vuole stoppare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado Segui su affaritaliani.it

Frizioni in vista sulla giustizia Il M5s : Stop alla Prescrizione : Non solo manovra, condoni e Tav. Nel governo rischia di aprirsi un'altra partita estremamente spinosa, quella sulla giustizia. Il ministro penmtastellato Alfonso Bonafede ha infatti annunciato l'arrivo di un emendamento alla legge anticorruzione per Stoppare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Un'idea che va in senso diametralmente opposto a tutte le convinzioni storiche del centrodestra in materia di giustizia. Bisogna ora capire ...