ilfattoquotidiano

: Prescrizione, Fi e renziani insorgono all’unisono contro il blocco: “Non serve, tutelare ragionevole durata dei pro… - fattoquotidiano : Prescrizione, Fi e renziani insorgono all’unisono contro il blocco: “Non serve, tutelare ragionevole durata dei pro… - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano - erregi69 : Prescrizione, Fi e renziani insorgono all’unisono contro il blocco: “Non serve, tutelare ragionevole durata dei pro… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) A capo dell’insurrezioneildelladopo il primo grado di giudizio si uniscono Forza Italia e. Si dice pronto a “una sommossa costituzionale” il deputato forzista Francesco Paolo Sisto, mentre le definisce “norme incostituzionali da Stato di polizia” il costituzionalista democratico Stefano Ceccanti. Tutti convinti che sullasi sia già trovato “un equilibrio” e quindi che ora in pericolo ci sia la “ragionevole durata dei processi”. Ma se dai primi, autori della legge cosiddetta “ex Cirielli”, ce lo si aspetta, non dai secondi. Era il 2014 quando Matteo Renzi parlava di una “domanda di giustizia” dopo l’annullamento perdella condanna di Stephan Schmidheiny per il processo Eternit, e prometteva: “Cambieremo il sistema del processo e le regole del gioco ...