ilfattoquotidiano

: Ottime intenzioni del Ministro #Bonafede che con emendamento al DdL #Anticorruzione vuol interrompere i termini per… - NicolaMorra63 : Ottime intenzioni del Ministro #Bonafede che con emendamento al DdL #Anticorruzione vuol interrompere i termini per… - Cascavel47 : Prescrizione, anche la Lega si mette di traverso. Molinari: “Forti perplessità sull’emendamento”… - italianaradio1 : Prescrizione, anche la Lega si mette di traverso. Molinari: “Forti perplessità sull’emendamento” -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) L’emendamento al ddl anticorruzione che riforma la“è stato presentato dai relatori, non è concordato a livello di governo, non è passato dal Consiglio dei ministri e ci riserviamo di fare valutazioni. Abbiamo forti, ma ne discuteremo come sul resto del provvedimento”. Parola del capogruppo dellaalla Camera, Riccardo, interpellato al telefono dall’Ansa. Solo pochi minuti prima, a ‘Otto e Mezzo’ su La7, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, aveva smentito possibili mal di pancia del Carroccio spiegando: “Non mi risulta e non so perché dovrebbe averli. Sullail contratto di governo è molto chiaro”. “L’emendamento al ddl anticorruzione è una nostra battaglia storica. Lo stop alladopo la sentenza di primo grado è una misura indispensabile per impedire ...