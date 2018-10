Porto di Napoli | il presidente Spirito | ' Nel 2019 termina l' escavo dei fondali'

Da Cuba a Napoli con conchiglie di specie protetta : scatta il sequestro in aeroPorto : I finanzieri del comando provinciale di Napoli, nell'aeroporto di Capodichino, hanno sequestrato 6 esemplari di guscio di mollusco gasteropode appartenenti al genere polymita picta, protetti dalla ...

Maradonapoli - su Infinity il rapPorto passionale tra Maradona e la città di Napoli : “L’unico demone che ci ha portato in Paradiso”. Il demone in questione è Diego Armando Maradona; il popolo condotto nell’Olimpo del calcio – il paganesimo è d’obbligo quando si parla di pallone, soprattutto in un paese come l’Italia che intitola gli stadi ai propri santi – è quello napoletano. È una delle tante colorite dichiarazioni che si possono ascoltare seguendo Maradonapoli, documentario in 75 minuti che Infinity propone ai suoi abbonati ...

Alessandro Gassmann a Domenica In sul segreto del successo de I Bastardi di Pizzofalcone e il rapPorto con Napoli (video) : Alla vigilia di un nuovo appuntamento con I Bastardi di Pizzofalcone in tv, Alessandro Gassmann a Domenica In ha raccontato entusiasta l'esperienza sul set napoletano della serie ispirata ai romanzi del giallista Maurizio De Giovanni. Da tre anni ormai, ha raccontato Alessandro Gassmann a Domenica In ospite di Mara Venier il 28 ottobre, vive almeno sei mesi all'anno a Napoli per girare gli episodi della serie di cui è protagonista nei panni ...

Psg-Napoli - clamoroso autogol di Mario Rui : il Portoghese in scivolata infila il pallone nella porta sbagliata [VIDEO] : Mario Rui è ‘colpevole’ del clamoroso autogol che porta il risultato della sfida tra Psg e Napoli sul 1-1: il video dello sfortunato gesto del portoghese Dopo il gol di Insigne che aveva portato il risultato della partita tra Napoli e Psg sull’1-0, uno sfortunato gesto atletico di Mario Rui condanna la squadra di Ancelotti al pareggio. Al Parco dei Principi non c’è nessun marcatore del team francese, sono presenti ...

Napoli : rimosso il relitto della Motonave “Sassari Primo” dalla rada del Porto di Baia : Il relitto della Motonave Sassari primo, incagliata nella rada del porto di Baia da oltre 33 anni, è stato finalmente rimosso. Il porto di Baia è stato interessato fino al 2005 dalla presenza di altri quattro relitti di navi abbandonate, oltre a quello del “Sassari Primo”, che costituivano un serio pericolo, sia per la sicurezza della navigazione portuale, sia per l’ambiente marino. Peraltro, l’intero specchio acqueo del porto di Baia, ...

Porto di Napoli : per i TIR le code sono croniche : TrasPortounito denuncia le inefficienze del terminal code di chilometri, tempi di attesa che continuano a crescere, extra costi ormai insopportabili a carico delle aziende di autotrasPorto. sono ...

Napoli - ecco come Ancelotti è riuscito nell’impresa di non far rimpiangere Sarri : esperienza - idee tattiche e… rapPorto umano : Il percorso del Napoli in campionato e Champions League può essere considerato straordinario, solo la corazzata Juventus ha un pò oscurato l’avvio della squadra di Carlo Ancelotti. In Serie A gli azzurri si sono dimostrati quasi al livello dei bianconeri, il Napoli ha compensato con il gioco la differenza di qualità della rosa, la Juventus può contare su una squadra superiore ma dal punto di vista della spettacolarità la squadra di ...

Napoli - sospesa la preside che portò gli alunni al mare per la carenza di aule a scuola : E' stata sospesa dal ruolo di preside del Liceo ginnasio "Sannazaro" di Napoli , Laura Colantonio , finita nell'occhio del ciclone per le attività extra moenia che hanno ricompreso anche " gite al ...

Quel Napoli-Liverpool del 76 quando Ferlaino portò i Beatles al Vomero... : ROMA - Una limousine bianco latte risaliva le strade del Vomero: 'Sembrava un baccalà con le ruote!', ricorda Ciro, che vendeva i giornali e vide Quella balena di metallo passargli davanti. Andava ...

La Ue : illegale l'aiuto dello Stato all'Autorità del Porto di Napoli : Sono aiuti di Stato illegali i 44 milioni di euro di sovvenzioni concesse dallo Stato italiano all'Autorità portuale di Napoli per ripristinare i bacini di carenaggio affittati a Cantieri del ...

Rampe del Porto - partono i lavori : Napoli a rischio caos : In arrivo lavori di restyling sulle Rampe dell'autostrada A3 di via Marina e del porto di Napoli. Nei prossimi mesi, Autostrade Meridionali interverrà sui viadotti attraversati ogni giorno da migliaia ...

Porto di Napoli - l'affondo degli armatori : «Lavori fermi - fondi a rischio» : Porto fermo, Porto in movimento. I fronti si contrappongono con sempre maggiore forza man mano che ci si avvicina alla scadenza delle prime rendicontazioni dei fondi europei. Gli armatori sono quelli...

Porto di Napoli - l'affondo degli armatori : 'Lavori fermi - fondi a rischio' : ... il comandante Raffaele Aiello, che tira le somme: 'Il Porto di Napoli - dice - sembra essere diventato un set, un luogo dove organizzare eventi e spettacoli. Non si fa nulla per le navi, per gli ...

De Laurentiis - "Porto il Napoli a giocare a Bari in Champions"/ "Insigne via per 200 milioni. Su Sarri..." : De Laurentiis, "Porto il Napoli a giocare a Bari in Champions". Ultime notizie, il presidente partenopeo rivela: "Insigne via per 200 milioni. Su Sarri..."(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:59:00 GMT)