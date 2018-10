Politi Lega | ‘Raggi dimettiti | cacciare da San Lorenzo clandestini e centri

Roma - Politi (Lega) : “Raggi? Attendiamo sentenza - ma si dimetta per disastri. Sua giunta più marxista del Pd” : “Manifestazione contro Virginia Raggi a Roma? Eravamo in piazza anche noi della Lega a protestare contro una delle peggiori amministrazioni di Roma”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Maurizio Politi, ex Fratelli d’Italia e attualmente capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina. “E’ vero che tanti problemi sono stati ereditati dalle giunte precedenti” – spiega – “ma Atac sta andando allo ...

La Lega non ha preso benissimo il plauso di Di Maio al no alla Tav : "Un suicidio Politico" : Sale lo scontro tra M5s e Lega sulla Tav. Il plauso del vicepremier Luigi Di Maio alla sindaca di Torino Chiara Appendino non è andato giù alla Lega. "Si tratta di un suicidio politico, di una vera e propria pazzia", si sfoga in Transatlantico uno dei 'big' del partito di via Bellerio. La premessa è che da parte del Movimento 5 stelle in realtà sono arrivate solo dichiarazioni. "Non ...

Sondaggi Politici elettorali : M5S accorcia sulla Lega - cittadini approvano Quota 100 : La nuova settimana si apre con i nuovi Sondaggi politici di SWG. L’istituto di ricerche ha pubblicato le ultime intenzioni di voto ai partiti [VIDEO], che mostrano un incremento da parte del Movimento 5 Stelle. I grillini salgono al 29,1%, con un +1% rispetto alla scorsa settimana. Il gap con la Lega si è ridotto, complice anche una lieve flessione -0,1% di quest’ultimo. Il ‘Carroccio’ si trova al comando con il 30,4% e non ha più quel vantaggio ...

Tria : consigli a M5s-Lega? Politici esperti - governo stabile : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando alla Festa Fogliante a Firenze. 'C'è stato un crollo delle forze politiche …

Europa - gli eletti si tengono le pensioni (privilegiate). Pd si spacca - sei votano con M5S e Lega : “I Politici paghino contributi” : Quando in Senato è arrivato il taglio dei vitalizi, i parlamentari del Pd sono usciti dall’aula senza votarlo, diversamente dai colleghi deputati. Un copione simile, ma senza il lieto fine, si è verificato ieri a Bruxelles sul voto per cancellare le pensioni privilegiate degli eurodeputati: un assegno da 1484,70 euro (il doppio, in caso di secondo mandato) che percepiscono al compimento dei 63 anni per il quale non hanno mai versato un ...

Pace fiscale e pace Politica. La Lega porta a casa il decreto Sicurezza mentre M5s il condono a Ischia : I frutti della pace fiscale e soprattutto politica fanno capolino nelle commissioni parlamentari con emendamenti a doppia firma M5s e Lega. I toni duri, con minacce incrociate, ostruzionismo che fa pensare a due forze contrapposte più che a due partiti che convivono nella stessa maggioranza, si sono ammorditi.Il decreto fiscale, seconda versione, ovvero quella frutto del consiglio dei ministri di sabato che ha mozzato la "manina" ...

Terremoto Politico in Alto Adige : team Köllensperger del fuoriuscito M5S al secondo posto. In Trentino un voto su 4 alla Lega : Si rivelano un vero Terremoto politico le elezioni di provinciali di Bolzano dove l’affluenza (73,9) crollata di cinque punti rispetto al 2013, ha favorito il voto italiano rispetto a un maggior astensionismo tedesco, soprattutto nelle valli. Il calo dei consensi della Suedtiroler Volkspartei, seppur non così marcato come sembrava fino a metà dello...