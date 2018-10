PlayStation Plus | ecco i videogiochi gratuiti di novembre 2018

PlayStation Plus : Sony rivela a sorpresa i giochi gratuiti di novembre : No non avete letto male e no non abbiamo preso un abbaglio, stiamo effettivamente parlando dei giochi gratuiti che gli abbonati al PlayStation Plus otterranno nel mese di novembre, o almeno di parte di quei giochi.Come segnalato da Eurogamer.net, su PlayStation.com è comparsa una immagine piuttosto chiara che rivela due titoli che fanno parte della line-up del prossimo mese, entrambi per PS4:Due riedizioni ma in entrambi i casi riedizioni ...

Trapelano giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2018 - due sorprese in arrivo : Sarebbero trapelati i due giochi gratis di novembre 2018 per gli abbonati a PlayStation Plus, direttamente dal sito web ufficiale di PlayStation. La nuova line-up potrebbe essere visibile, anche se Sony potrebbe averla rimossa, direttamente dal sito PlayStation (immaginiamo USA in realtà) via il browser PS4, non su PC o altri device. La scoperta è stata fatta dall'utente Instagram RalphTheGamer12, potete vedere il video in basso a questo ...

PlayStation Plus : svelati i titoli gratuiti di Ottobre : Dopo un mese di Settembre davvero ottimo, Sony con il suo servizio Playstation Plus nel mese di Ottobre regalerà i seguenti giochi per le sue piattaforme: Friday the 13th, PS4 Laser League, PS4 Master Reboot, PS3 The Bridge, PS3 (Cross Buy con PS4 and PS Vita) Rocketbirds 2: Evolution, PS Vita (Cross Buy con PS4) 2064 Read Only Memories, PS Vita (Cross Buy con PS4) I seguenti giochi saranno disponibili per il download a partire dal 4 ...

PlayStation Plus : ecco i videogiochi gratuiti di ottobre 2018 : Replicare le stellari offerte di videogiochi gratuiti del PS Plus di agosto e settembre era davvero difficile, ma in ogni caso Sony ha voluto proporre una line up più che dignitosa con i titoli gratuiti del PS Plus di ottobre, resi ufficiali dal blog PlayStation solo qualche minuto fa.Troveremo ad attenderci tra solo qualche giorno la bellezza di 6 videogiochi per i dispositivi della famiglia PlayStation, tra cui spiccano indubbiamente Friday ...

Diablo 3 e Nioh potrebbero essere in arrivo tra i giochi PlayStation Plus di ottobre : Dopo l'ottima line-up di giochi del PS Plus di settembre, probabilmente gli abbonati al servizio potrebbero ricevere altre gradite sorprese. Stando a quanto riportato da Pushsquare, Un utente Reddit avrebbe affermato di aver individuato i giochi PlayStation Plus del mese prossimo sul PlayStation Store, includendo un'immagine come prova. Secondo l'indiscrezione emersa, gli abbonati a PlayStation Plus riceveranno Nioh e Diablo III senza costi ...

Previsioni giochi gratis per PlayStation Plus di agosto 2018 - debole speculazione? : PlayStation Plus riserverà ottime novità per ottobre 2018, dopo un settembre davvero scoppiettante e che ha visto Destiny 2 tra i titoli ottenibili. Sono già disponibili le prime Previsioni sui giochi gratis per PS4 della line-up PlayStation Plus di ottobre 2018, ma l’annuncio ufficiale è in programma probabilmente per la fine di ottobre. Prendete queste indiscrezioni però con le dovute pinze, si tratta assolutamente di primi rumor. Un utente ...

Fortnite : disponibile un pacchetto di contenuti esclusivo per gli abbonati PlayStation Plus : Anche se potrebbero non essere in grado di giocare a Fortnite con utenti di altre console, i giocatori PlayStation 4 possono beneficiare di un'interessante iniziativa. Come riporta Dualshockers, Epic Games ha lanciato il pacchetto pack celebrativo per gli abbonati PlayStation Plus che aggiunge alcuni nuovi articoli cosmetici.Mentre i precedenti pack PlayStation Plus includevano oggetti come skin o deltaplani, questo pacchetto include:Ovviamente, ...

PlayStation Plus : l'abbonamento a 12 mesi in uno sconto imperdibile : Siamo sempre attenti alle offerte più interessanti che potrebbero far gola a tutti i videogiocatori e in questo caso vi segnaliamo un importante sconto dedicato al PlayStation Plus, il servizio in abbonamento di Sony.Lo sconto in questione riguarda l'abbonamento per 12 mesi che viene proposto con uno sconto del 25% che corrisponde a un risparmio di €15. Per sfruttare l'offerta non dovrete far altro che cliccare sul link qui di seguito (per ...

Data download giochi gratis PlayStation Plus di settembre : ci sono Destiny 2 e God of War 3 : Alla fine Sony ha accontentato tutti: i giochi gratis PlayStation Plus di settembre sono davvero una bomba. Finalmente la casa giapponese ha capito che deve trattare bene i suoi abbonati, fornendo mensilmente dei titoli tripla A accattivanti, sempre parlando con grande rispetto dei giochi indie. Oltre alla lista dei giochi abbiamo anche la Data precisa di quando si potrà effettuare il download. giochi gratis PlayStation Plus: Data ...