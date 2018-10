Più campi | meno figli

In Campidoglio la protesta contro il degrado : "Nun te Raggi Più" : Roma,, askanews, - "Nun te Raggi più" o "Raggi, ti venisse un Raggio di luce in quel cervello buio", e ancora "Tutti per Roma, Roma per tutti" "il vento è cambiato e sa di mondezza", "Basta movida, ...

Michael Phelps : «Non volevo Più vivere». Se anche il campione pensa al suicidio : Michael Phelps, il lato tenero dello squaloMichael Phelps, il lato tenero dello squaloMichael Phelps, il lato tenero dello squaloMichael Phelps, il lato tenero dello squaloMichael Phelps, il lato tenero dello squaloMichael Phelps, il lato tenero dello squaloMichael Phelps, il lato tenero dello squaloMichael Phelps, il lato tenero dello squaloMichael Phelps, il lato tenero dello squaloMichael Phelps, il lato tenero dello squaloVentotto medaglie ...

MotoGp – Marquez campione del mondo : le FOTO Più belle del Gp del Giappone [GALLERY] : Una grande festa in stile videogame: Marc Marquez è campione del mondo in Giappone, le FOTO più belle Marc Marquez è campione del mondo di MotoGp. Lo spagnolo della Honda, complice anche la caduta di Dovizioso a due giri dal termine, si è aggiudicato il Gp del Giappone e, dunque, anche la vittoria matematica del Mondiale 2018. Lo spagnolo sale a quota 7 titoli mondiali vinti, cinque nella categoria regina e, i festeggiamenti in Giappone ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Torino? Tra le Più forti del campionato» : Bologna - "La partita di Cagliari va dimenticata: dobbiamo dare continuità alle prestazioni che in casa abbiamo fatto contro Roma e Udinese" . Il tecnico del Bologna , Filippo Inzaghi , si prepara al ...

Serie A - campionato Più spettacolare ed incerto : si pensa alla rivoluzione - ecco come cambierebbe con l’introduzione dei playoff scudetto : Il campionato di Serie A sta per entrare già nella fase importante, le prime giornate hanno regalato emozioni e colpi di scena e per il futuro potrebbe andare in scena una clamorosa rivoluzione. “I playoff per lo scudetto sono il mio sogno. In Serie B ed in Lega Pro sono un vero successo: è dimostrato come l’interesse fra i tifosi cresca in misura esponenziale”, sono le parole rilasciate nelle ultime ore dal futuro presidente della FIGC ...

Il Giappone non è Più campione di longevità - ecco i paesi dove si vive Più a lungo Il Giappone non è Più campione di longevità - ecco dove si ... : Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Lancet , entro il 2040 la Spagna supererà il Giappone al vertice della classifica dei paesi più longevi del mondo. L'Italia è salita dal 7°al 6° posto, ma il salto più grande lo farà la Siria, che potrebbe aggiungere più di 10 anni alla sua vita media.

Hubner : “La squadra di Spalletti ha qualcosa in Più. Juve? Un campionato a parte” : Capocannoniere di Serie A nel 2002, Dario Hubner ha parlato ai microfoni di Direttagoal.it del momento del calcio italiano. L’ex attaccante ha fatto il punto sul derby di Milano, in programma domenica sera allo Stadio San Siro e sulla striscia di vittorie della Juventus. Il derby sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre di […] L'articolo Hubner: “La squadra di Spalletti ha qualcosa in più. Juve? Un campionato a ...

Guy Forget 'chiama' Federer : 'A Bercy campi Più veloci'. E su Nadal... : 'C'è in ballo la credibilità di questo sport. La gente deve avere la certezza di vedere nei Masters 1000 ogni top player. Al di là che si tratti di Bercy, Indian Wells o Roma. Ogni 1000 è importante, ...

Microplastica nel sale da cucina : “Contaminato Più del 90% dei campioni” : “Ben 36 dei 39 campioni di sale da cucina analizzati, provenienti da diverse nazioni inclusa l’Italia, contenevano frammenti di plastica inferiori ai 5 millimetri, meglio noti come microplastiche“: lo rivela una recente ricerca scientifica, pubblicata sulla rivista internazionale Environmental Science & Technology nata dalla collaborazione tra Greenpeace e l’Università di Incheon in Corea del Sud. Dall’indagine, che ha preso in ...

Samb - il sindaco Piunti : 'Meglio una crisi ora che a metà campionato. Fedeli? Spero che non si rompa il rapporto con la città' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Ultima in classifica e in crisi nera. Per la Samb è un periodo difficile, ma Pasqualino Piunti vuole essere ancora ottimista: "Speriamo si tratti solo di un momento " dice ...

Già campione a 19 anni - Mick Schumacher è Più precoce del padre : Mick Junior è campione europeo di formula 3, a 19 anni, con una gara di anticipo rispetto al calendario del campionato. Il padre, Michael Schumacher vinse nella categoria a 19 anni. All'epoca si ...

Già campione a 19 anni - Mick Schumacher è Più precoce del padre : Mick Junior è campione europeo di formula 3, a 19 anni, con una gara di anticipo rispetto al calendario del campionato. Il padre, Michael Schumacher vinse nella categoria a 19 anni. All'epoca si chiamava campionato mondiale, ma pur passando da vari cambi di nome e regole il concetto è lo stesso: è la prima categoria importante sulle monoposto, da questi tornei sono usciti campioni come Alain Prost o ...

Sequenza di scosse ai Campi Flegrei : una avvertita piu' forte poco fa a Pozzuoli. : Una Sequenza di scosse sismiche di lieve entità si è verificata nelle ultime ore nell'area dei Campi Flegrei, nel napoletano. Nove le scosse di terremoto registrate dai sismografi...

Sequenza sismica ai Campi Flegrei : una avvertita piu' forte poco fa a Pozzuoli. : Una Sequenza di scosse sismiche di lieve entità si è verificata nelle ultime ore nell'area dei Campi Flegrei, nel napoletano. Nove le scosse di terremoto registrate dai sismografi...