Pisa | offre sesso ai poliziotti per non farsi multare

Si offre di fare sesso con i poliziotti per evitare la multa -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) È entrata zizzagando nell"area di servizio lungo la Firenze--Livorno, richiamando l"attenzione di una pattuglia di polizia: al volante dell'auto una donna, in evidente stato di ebbrezza, che per evitare di essere multata ha offertoai.Quando quel pomeriggio gli uomini delle forze dell"ordine si sono avvicinati alla vettura l"hanno trovata distesa sul posto di guida con una bottiglia di un superalcolico in mano, ormai vuota.Gli agenti le hanno chiesto patente e libretto e quando si è accorta che stavano compilando il verbale, lei ha provato a fermarli,ndo loro una prestazione sessuale. Al rifiuto degli uomini di polizia, la signora - una 56enne di Prato - è andata su tutte le furie, iniziando a inveire contro tutto e tutti. Inutile anche l'intervento di un medico lì presente che, come scrive Il Tirreno, è stato morso dalla donna, che ora è sotto processo per ...