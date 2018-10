Pisa | l' imprenditore smemorato | Ho inventato tutto | oppresso dalla

Pisa - l'imprenditore smemorato ammette il bluff : 'Mi sentivo schiacciato da mia suocera' : Salvatore Mannino, l'imprenditore 52enne scomparso da Lajatico (comune in provincia di Pisa) lo scorso settembre e ritrovato ad Edimburgo, in Scozia, senza memoria si sarebbe inventato tutto. Dietro la messa in scena - che ha creato un vero e proprio giallo internazionale - vi sarebbero delle incomprensioni famigliari e una suocera troppo ingombrante. L'uomo, infatti, ha ammesso che non sopportava più le dinamiche famigliari e voleva recuperare ...

Salvatore Mannino - l’imprenditore ‘smemorato’ di Lajatico forse finge : procura di Pisa apre fascicolo d’indagine : È indagato per una serie di reati Salvatore Mannino, l’imprenditore di Lajatico, in provincia di Pisa, scomparso lo scorso settembre e ritrovato privo di memoria in Scozia il 19 ottobre. Non è ancora chiaro però quali siano i reati contestati. Secondo l’Ansa il 52enne sarebbe accusato di procurato allarme e violazione degli obblighi di assistenza familiare, mentre per il Corriere della Sera l’accusa sarebbe di simulazione di ...

Pisa - imprenditore scomparso ritrovato in ospedale a Edimburgo. “Non ricorda l’italiano e non riconosce la famiglia” : Era scomparso un mese fa lasciando un biglietto con un messaggio in codice, ora è stato ritrovato in un ospedale di Edimburgo, in Scozia. Si tratta di Salvatore Mannino, imprenditore 52enne di Lajatico, la città natale di Andrea Bocelli, in provincia di Pisa. La sua storia, oltre che essere un mistero, potrebbe diventare un caso clinico. L’uomo infatti, dopo un mese di assenza da casa, è in stato confusionale, non riconosce i familiari e ...

