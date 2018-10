Pil fermo da 6 mesi | l’Ue minaccia sanzioni sul debito 

La realtà non si allinea alla manovra : l'Istat vede il Pil fermo. Nuovo richiamo della Commissione Ue : Per la prima volta dal 2014 l'Istat vede un pil fermo: nessuna evoluzione nel terzo trimestre dell'anno rispetto ai tre precedenti, solo uno 0,8 in più su base annua. Poco. La realtà non incrocia l'ottimismo della manovra economica del governo gialloverde bocciata dalla Commissione europea. E oggi proprio da Bruxelles arriva una nuova lettera di richiamo: è prassi, dicono da Palazzo Berlaymont. Ma i contenuti della nuova ...

Borsa : Milano in apnea tra Pil fermo e conti Fca - ma Ue non fa molto meglio : ... Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 30 ott - Chiusura debole per le Borse europee con l'Italia che ancora una volta e' fonte di preoccupazione visto che l'economia italiana nel terzo trimestre ...

L'Italia smette di crescere - il Pil e' fermo : Dopo tre anni L'Italia smette di crescere. Secondo l'Istat il prodotto interno lordo e' fermo nel terzo trimestre. Il tasso tendenziale di crescita e' pari allo 0,8%, dall'1,2% del secondo trimestre. ...

Pil fermo - Di Maio : “È colpa del Pd - con la nostra manovra tornerà felicità italiani” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta lo stop alla crescita italiana dando la colpa al precedente governo e quindi al Pd: "Il risultato del 2018 dipende dalla manovra approvata a dicembre 2017, targata Pd. La nostra manovra deve ancora essere approvata e non può aver avuto nessun effetto sul rallentamento in atto. Con la manovra del popolo vedrete che non solo il Pil si riprenderà, ma anche la felicità degli italiani".Continua ...

Piazza Affari piatta dopo il Pil «fermo» con spread a 305. Asta BTp - tassi record : Per l'Istat l'economia italiana è in una fase «stagnante». In rialzo lo spread BTp/Bund , che era partito in calo, e viaggia ora sopra i 300 punti. In calo anche le altre Borse europee , mentre torna ...

Pil fermo nel terzo trimestre - frena a +0 - 8% su base annua. Rallenta anche l'Europa - bene la Francia : Nel terzo trimestre del 2018 «la dinamica dell'economia italiana è risultata stagnante, segnando una pausa nella tendenza espansiva in atto da oltre tre anni. Giunto dopo una fase di progressiva ...

Pil fermo - "economia stagnante dopo tre anni" Conte : manovra espansiva per invertire trend : L'Istat stima che nel terzo trimestre del 2018 il Pil sia rimasto invariato rispetto al trimestre precedente. Il tasso tendenziale di crescita è pari allo 0,8%. Il leader degli industriali Boccia: "Se non ci sarà crescita è colpa esclusiva del governo"

Piazza Affari piatta dopo il Pil «fermo» con spread a 305. Asta BTp - tassi record : La crescita è rimAsta ferma nel terzo trimestre. Economia italiana «stagnante». Corre Tim nel giorno del cda per Persidera, debole Leonardo. In discesa il prezzo del greggio...

Piazza Affari piatta dopo il Pil «fermo» con spread a 300. Asta BTp - tassi record : La crescita è rimAsta ferma nel terzo trimestre. Economia italiana «stagnante». Corre Tim nel giorno del cda per Persidera, debole Leonardo. In discesa il prezzo del greggio...

Pil fermo. Confindustria : «Non ci sarà crescita? Colpa solo del governo» : Il Pil italiano resta immobile nel terzo trimestre. «Crescita stagnante dopo tre anni», avverte l'Istat. Il prodotto interno lordo (Pil) è rimasto invariato rispetto al...

Piazza Affari giù dopo il Pil «fermo». Asta BTp - tassi da record. Spread a 300 : La crescita è rimAsta ferma nel terzo trimestre. Economia italiana «stagnante». Corre Tim nel giorno del cda per Persidera, debole Leonardo. In discesa il prezzo del greggio...

Istat : Pil fermo - “l’economia è stagnante dopo 3 anni espansione” : «Nel terzo trimestre del 2018 la dinamica dell’economia italiana è risultata stagnante, segnando una pausa nella tendenza espansiva in atto da oltre tre anni». È il commento dell’Istat alla stima preliminare del Pil nel terzo trimestre. «Giunto dopo una fase di progressiva decelerazione della crescita, - continua l’istituto - tale risultato implica...

Btp peggiorano dopo Pil trezo trimestre fermo - spread su Bund torna a 300 punti base : Reagiscono ovviamente in negativo i benchmark Btp alla lettura negativa della prima stima Istat sull'economia nel terzo trimestre, arrivata ad azzerarsi su base congiunturale.

Pil fermo - nel terzo trimestre : economia stagnante dopo tre anni di espansione : 'La dinamica dell'economia italiana è risultata stagnante, segnando una pausa nella tendenza espansiva in atto da oltre tre anni', commenta l'istituto alla stima preliminare del Prodotto interno ...