fanpage

: Pignoramento e indisponibilità del credito del contratto di garanzia - PaoloGiuliano4 : Pignoramento e indisponibilità del credito del contratto di garanzia -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Cassazione 23.8.2018 n. 20993 la notificazione deldetermina (ex art. 543 cpc e 2917 cc) il vincolo didel. Quindi, se il terzo pignorato estingue il debito dopo la notifica del(ad es. mediante pagamento in favore del propriore) tale attività è inopponibile alre pignorante e airi intervenuti, per cui dovrà pagare nuovamente la stessa obbligazione, sebbene in favore dell'assegnatario.