Pharrell Williams ha ordinato a Trump di smettere di usare le sue canzoni nei comizi

Pharrell Williams contro Trump 'Giù le mani dalla mia musica' : Pharrel Williams non ha gradito l'uso della sua musica ai raduni politici di Donald Trump e, attraverso il suo legale, ha intimato al presidente Usa di non suonare più le sue canzoni agli eventi ...

Sneakers - le nuove adidas firmate da Pharrell Williams : Il cuore da una parte, la mente dall’altra, per riuscire a rimanere in perfetto equilibrio. Sembra avere un tocco di filosofico la nuova sneaker nata dalla collaborazione tra adidas e il brand Billionaire Boys Club di Pharrell Williams. Si tratta, per la precisione, di versione customizzata del modello Nmd Hu, che propone una tomaia in maglia bianca con strisce orizzontali rosse e gialle, e un’ulteriore striscia blu che si fonde poi ...