Persidera | Tim tratta con iSquared

Tim - a Isquared l'esclusiva su Persidera : ANSA, - MILANO , 30 OTT - Tim ha concesso al fondo infrastrutturale americano Isquared un'esclusiva a trattare la cessione di Persidera. Secondo quanto apprende ANSA la lettera con la comunicazione è ...

Tim : Rai Way rilancia su Persidera e incassa l'ok di Gedi : Milano, 30 ott., askanews, - Rai Way rilancia su Persidera, la società dei mux controllata al 70% da Tim e per la restante dal gruppo editoriale Gedi. La società delle antenne di viale Mazzini, ...

TIM - avanti tutta su Persidera : Argina le vendite il titolo di TIM che a Piazza Affari cede lo 0,20%. Valore che si confronta con il listino di riferimento il FTSE MIB che arretra dell'1,82% La trattativa in esclusiva per la ...

TIM - Rai Way presenta offerta vincolante su Persidera : Rai Way ha sottoposto ai soci di Persidera , controllata da TIM al 70% e da Gedi al 30%, un'offerta vincolante, soggetta a talune condizioni, per l'acquisizione dell'infrastruttura di rete e delle ...

Tim valuta la vendita di Persidera - Sparkle e anche 20% Inwit : Il dossier per la cessione di Persidera e quello che riguarda Sparkle, che Tim vuole vendere ma solo in accordo con il governo, con in più l'ipotesi circolata in queste ore circa la vendita del 20% di Inwit, la società per gli impianti di trasmissione di cui oggi il gruppo telefonico detiene il 60%. Di questi argomenti potrebbe occuparsi il cda di Tim convocato per lunedì prossimo, 24 settembre, anche se il processo per la ...