ilmattino

: Perde portafogli con 10mila euro: consigliere comunale stabiese recupera il bottino - fioredamora : Perde portafogli con 10mila euro: consigliere comunale stabiese recupera il bottino - LaGazzettaWeb : Senegalese perde portafogli con 1600 euro alla stazione di Foggia, polizia lo ritrova -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)soldi dalla tasca,raccogliee consegna banconote e titoli per diecimila. E' successo mercoledì mattina in via Cesare Rosaroll a Napoli, Tina Donnarumma ...