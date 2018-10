Perché le politiche della Cina supporteranno la crescita

Poca programmazione - obiettivi frammentati - burocrazia : ecco Perché le politiche per la coesione non hanno fatto svoltare il Sud : MILANO - Mobilita 352 miliardi in sette anni, 2014-2020, in Europa, oltre 46 dei quali in Italia. Eppure non ha avuto un peso risolutivo nell'appiattire le differenze tra il Nord e il Sud del Vecchio ...