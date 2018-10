Per Meloni 25 aprile e 2 giugno sono “feste divisive” | “Torniamo a festeggiare il 4

Salvini lavora al fronte sovranista Per le Europee. E sente Meloni : Intanto ieri il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, hanno fatto il punto sulla manovra e sulla situazione degli istituti bancari. Con il presidente del Consiglio che ha ...

Desirée Mariottini - Giorgia Meloni lancia l'accusa : 'Perché l'ha uccisa il lassismo della sinistra' : Una rivendicazione politica e ideologica che spesso nasconde torbidi affari tra centri sociali, spacciatori e delinquenti vari. IMMIGRAZIONE Desirée è stata uccisa da chi ha favorito per anni l' ...

Salvini a Meloni : vediamoci Per ragionare di Europee e di Roma : Roma, 29 ott., askanews, - 'Con Giorgia ci dobbiamo vedere presto: sono contento di aver fatto con lei la corsa alle comunali di Roma l'altra volta. Eravamo contro il mondo e, soprattutto per merito di Giorgia, siamo arrivati a tanto così dal vincere. Col senno del poi altri avrebbero preferito che andasse in maniera diversa …

Salvini lancia l'amo alla Meloni : "Ragionerò con lei Per le Europee e Per Roma" : "Sono contento di aver fatto con lei la corsa per le comunali di Roma, eravamo soli contro il mondo e siamo arrivati a tanto così dal vincere soprattutto per merito di Giorgia. Col senno del poi probabilmente anche i romani avrebbero preferito che fosse andata in maniera diversa, che ci fosse un'altra donna in quel posto lì. Troviamoci per ragionare di Europa e anche di Roma". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno ...

Giorgia Meloni : 'I partigiani a San Lorenzo contro il fascismo anziché Per Desirée Mariottini. Sono allibita' : A San Lorenzo a Roma è stata violentata e uccisa Desirée Mariottini , di 16 anni. Ma i partigiani in piazza in quello stesso quartiere non manifestano per lei. No. Lo fanno contro la ' deriva fascista ...

Meloni : Fico ci parla di amore Per affrontare stupratori : Roma – “Roberto Fico oltre i confini della Boldrini. È piena emergenza stupri da parte di stranieri, e’ stata uccisa e stuprata un’altra ragazzina ma per il presidente della Camera la soluzione e’ ‘piu’ amore’. Per Fratelli d’Italia invece ci vogliono i blindati, la polizia in strada, tolleranza zero per chi delinque e per l’immigrazione clandestina, la castrazione chimica per pedofili ...

Il piano Per l'Italexit spiegato da Giorgia Meloni : Al direttore - Ho letto l’articolo del Suo giornale del 22 ottobre 2018 intitolato “Via l’Ue dalla Costituzione. Ecco l’Italexit targata Meloni”. Sono lieta che la Sua testata abbia voluto accendere i riflettori sulle proposte di legge costituzionali di Fratelli d’Italia, una delle quali è in discus

Meloni : 'Sì al Decreto Sicurezza Per abbattere integralismo islamico e mafia nigeriana' : Ai microfoni di Radio Radicale, Giorgia Meloni [VIDEO] ha espresso il suo punto di vista sulla manovra economica, sul Decreto Sicurezza [VIDEO] del Ministro Salvini e sui rapporti travagliati del Governo Lega-M5S con la Commissione Europea. Intervistata da Lanfranco Palazzolo, l'ex Ministro per la Gioventù ha dichiarato: Fratelli d'Italia votera' il Decreto Sicurezza del Ministro Salvini, però abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti ...

Meloni e Fitto contro la Lega Fronte in manovra Per le Europee : L’adunata dei piccoli, piccolissimi e pesi piuma, pur di formare mezzo chilo di partito al fine di tessere l’ennesimo nuovo centrodestra che possa fare da spina nel fianco all’indiscussa egemonia della Lega Nazionale di Matteo Salvini. Segui su affaritaliani.it

Giorgia Meloni si mangia Forza Italia : la mossa Per cancellare Silvio Berlusconi : ... che ha davanti una doppia opportunità: approfittare del contratto che obbliga la Lega a sostenere i provvedimenti dei Cinque Stelle e dell' allontanamento di Berlusconi dalla politica per ...

I totem rovesciati. Marx Per Le Pen e Salvini. I Gracchi Per Bannon e Meloni. Liberismo Ue Per Bersani e Pd : Rivendicare Più Europa quando il neoLiberismo UE significa austerità, svalutazione del lavoro e riduzione del welfare è il modo migliore per far vincere le destre neofasciste. Quando un esponente del fu centrosinistra rivendica la costruzione mercatista dell'architettura europea Matteo Salvini e Giorgia Meloni brindano. I risultati delle elezioni europee del 2019 vedranno trionfare le Destre se la Sinistra lascia a Salvini e ...

Meloni - FdI - - spiace Per no Lega a lista : ANSA, - BOLZANO, 12 OTT - "Abbiamo lavorato per una lista unitaria della comunità italiana, ma non siamo riusciti a convincere gli alleati, in particolare la Lega". Lo ha detto la presidente di ...

Maltempo : Meloni - subito stato calamità Per Sardegna : Roma, 11 ott. (AdnKronos) - “A causa delle forti perturbazioni, la Sardegna sta vivendo una situazione molto drammatica: esondazioni, allagamenti, un ponte crollato e una donna rimasta vittima nel tentativo di mettersi in salvo con la famiglia. Fratelli d’Italia chiede il tempestivo intervento delle

Meloni : buon lavoro Figliomeni Per ruolo vicepresidente Assemblea : Roma – “buon lavoro al collega consigliere di Roma Capitale Francesco Figliomeni per l’elezione alla carica di vicepresidente dell’Assemblea capitolina! Un altro importante tassello per il lavoro di Fratelli d’Italia”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo Meloni: buon lavoro Figliomeni per ruolo vicepresidente Assemblea proviene da RomaDailyNews.