Per il piccolo Alex c' è una speranza | individuato un possibile donatore compatibile

Una sPeranza Per il piccolo Alex : individuata possibile compatibilità da cordone ombelicale : Secondo il direttore del Centro nazionale trapianti, l’ospedale britannico in cui il piccolo è ricoverato ha chiesto la verifica di un cordone ombelicale individuato a Bologna. Quella del cordone ombelicale sarebbe però l’opzione di riserva, un ultimo tentativo nel caso non si riesca a trovare un donatore compatibile. Per questo resta fondamentale continuare la gara di solidarietà che sta riempiendo le piazze d’Italia.Continua a leggere

Baglio-Piccolo : assenza di programmi Per prevenire emergenza tempo : Roma – “Mezzo milione di euro spesi per pulire la citta’ da rami caduti e alberi pericolanti. L’assessora Montanari ha detto che tanto e’ costata l’ultima ondata di maltempo a Roma Capitale. Cifre considerevoli spese in extremis – ma con quali fondi di bilancio e quali procedure? – che sono il segno tangibile di come manchi prevenzione e programmazione. Ora a poche ore dall’arrivo di una ...

Da neonato sfuggì all'Olocausto - negato assegno di benemerenza : 'troppo piccolo - non capiva la Persecuzione' : Lo Stato italiano ha rifiutato l'assegno di benemerenza a un livornese di 74 anni ebreo costretto a nascere negli scantinati dell'ospedale di Volterra, in provincia di Pisa, per sfuggire alle ...

Piccolo : ennesima bocciatura Per bando rimozioni - altro record negativo : Roma – “rimozioni auto di nuovo una bocciatura del bando. Verrebbe da dire: ‘Ritenta e sarai piu’ fortunato’. L’amministrazione capitolina ha totalizzato l’ennesimo record negativo con la sesta bocciatura del bando per le rimozioni auto. Da quasi tre anni a Roma imperversa sosta selvaggia a causa dell’incapacita’ dell’amministrazione Raggi di ripristinare un servizio di rimozione ...

Un piccolo passo Per un grande film : «Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità». La pronunciò Neil Armstrong quando, primo nella storia, mise il piede sulla Luna. Già, ma come si arrivò a quella storica missione? E chi ...

Spoiler Un Posto Al Sole : una festa a sorpresa Per il compleanno del piccolo Antonio : Lunedì 5 novembre inizia una nuova settimana con 'Un Posto al Sole' Continuano le vicende dei protagonisti dello storico Palazzo Palladini e la maggiore attenzione viene posta intorno al personaggio di Marina Giordano [VIDEO]. Le anticipazioni rivelano che la donna è intenzionata ad iniziare le trattative con Roberto Ferri per entrare in possesso della maggioranza dei Cantieri Flegrei in cambio del suo prezioso silenzio. Ferri ormai vuole ...

Baglio-Piccolo : spiegazione è che alberi non sono priorità Per Giunta Raggi : Roma – “Gli alberi non sono una priorita’ per questa Amministrazione. Non si spiega altrimenti il ritardo nell’aggiudicazione di bandi e gare per le potature, la cura e la manutenzione del verde verticale. La tempesta tropicale che si e’ abbattuta ieri su Roma e’ stata, e’ vero, uno degli eventi eccezionali, che pero’ si ripetono ormai con preoccupante frequenza nella nostra citta’, a causa ...

Fedez l’attacco durissimo dopo la festa al suPermercato. C’entra il piccolo Leone : Fedez al centro delle polemiche e stavolta, nella bufera, finisce anche Leone. Colpa, ancora una volta, della ‘battaglia del cibo’ andata in onda in una supermercato a Milano che ha indignato la rete e messo il rapper e la moglie Chiara Ferragni sotto accusa. Accuse a cui ha fatto seguito il pentimento. In un video su Twitter, dopo aver chiesto scusa più e più volte e in seguito alle dovute puntualizzazioni da parte dei vertici del Carrefour per ...

Donazioni midollo Per salvare il piccolo Alex - continua la solidarietà - : Migliaia di persone in fila per trovare un Dna e un donatore compatibile con Alessandro Maria, il bimbo affetto da una rara malattia genetica che ha bisogno di un trapianto di midollo. Iniziative in ...

Gatto di cinque settimane è il più piccolo al mondo a essere stato oPerato al cervello : Il più piccolo ad aver ricevuto un intervento chirurgico salvavita. E' il 'record' stabilito da un Gatto di cinque settimane salvato dalle strade di Filadelfia. Il cucciolo è stato accolto prima dal r

Imola - gara di solidarietà Per il piccolo Alex. In 70 in fila in farmacia a Zolino Per il test : ... una malattia genetica molto rara che colpisce lo 0,002% dei bambini, e per cui in tutti i registri dei donatori di midollo osseo del mondo non si riesce a trovare una persona che sia compatibile con ...

Il grande cuore di Napoli - tutti in fila al Plebiscito Per salvare il piccolo Alex : 'Ma i tamponi stanno finendo' : Ma non si contano, ormai, le adesioni che provengono dalla gente comune come da personaggi del mondo dello spettacolo e della politica. Su Twitter a scendere in campo, nelle ultime ore, è anche il ...

Il grande cuore di Napoli - tutti in fila al Plebiscito Per salvare il piccolo Alex : «Ma i tamponi stanno finendo» : Napoli e i napoletani hanno risposto in massa all'appello della famiglia di Alessandro Maria Montresor, il bimbo di un anno e mezzo affetto da una rara malattia genetica che ha urgente bisogno di...