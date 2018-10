Per Alitalia tre offerte da Fs | Delta e Easyjet

Alitalia - aPerte le buste : easyJet vuole un'Alitalia "ristrutturata". Dentro anche Fs e Delta : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, ieri in audizione in Parlamento aveva detto che 'l'intervento delle Fs nell'operazione Alitalia avviene in piena autonomia sulla base della sostenibilità ...

Alitalia - arriva l'offerta di EasyJet Per una compagnia ristrutturata - : La compagnia low cost inglese ha manifestato un interesse "in linea con i termini del processo di vendita avviato dal nuovo Governo"

Alitalia - Tria : Ferrovie dello Stato agisce come oPeratore di mercato indipendente - : Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria in question time sull'operazione Fs in Alitalia, sottolineando che 'Fs agisce come un operatore di mercato indipendente …

ALITALIA/ Dipendenti-azionisti - la carta da giocare Per rilanciare la compagnia - IlSussidiario.net : E così, nonostante i vari proclami, che fine farà l'ALITALIA rimane un mezzo mistero. C'è da sperare che i lavori per definire l'assetto della nostra ex-compagnia di bandiera inizino quanto prima

Per Alitalia OK di FS. Ma CDP non è daccordo : Via libera dal Gruppo FS all'offerta per l'acquisto di Alitalia. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie al termine della riunione che si è tenuta ieri 30 ottobre. Una decisione ...

[L'analisi] Ecco chi pagherà davvero il salvataggio di Alitalia - che Perde un milione di euro al giorno : Per Alitalia, è stato il giorno dei No. Si è tirata fuori Lufthansa, Eni e Leonardo, l'ex Finmeccanica, hanno fatto sapere di non volerne saper nulla e, se qualcuno pensava di attingere alla Cassa ...

Ok del Cda di Ferrovie Per l'offerta su Alitalia : Roma - Parte in salita prima ancora di iniziare la ricerca del partner industriale da affiancare a Fs per rilanciare Alitalia . Lufthansa, in campo fin dall'inizio nella gara per la compagnia italiana,...

Ferrovie dello Stato dà il via libera all’offerta di acquisto Per salvare Alitalia : Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato ha dato il via libera alla presentazione di un'offerta di acquisto per Alitalia e Alitalia Cityliner. L'offerta mette in campo una possibile collaborazione a patto che vengano rispettati alcuni paletti, tra cui la partecipazione di un'altra compagnia aerea all'operazione.Continua a leggere

Alitalia - l'offerta Fs Per l'intera compagnia arriverà oggi : Roma, 30 ott., askanews, - Dovrebbe arrivare oggi, a quanto si apprende, l'offerta delle Fs per il 100% di Alitalia. Ieri si è riunito il Cda del gruppo ferroviario per mettere a punto l'offerta, ...

Alitalia - l'offerta Fs Per l'intera compagnia arriverà oggi : Roma, 30 ott., askanews, - Dovrebbe arrivare oggi, a quanto si apprende, l'offerta delle Fs per il 100% di Alitalia. Ieri si è riunito il Cda del gruppo ferroviario per mettere a punto l'offerta, ...

Fs - Lufthansa e Cdp. Il piano Per salvare Alitalia Perde pezzi : Incrocia le dita Luigi Di Maio quando i giornalisti gli chiedono se il governo è vicino a una soluzione su Alitalia, compagnia aerea di stato plurisalvata e di nuovo prossima al fallimento. Risponde con un gesto, ma di fatto non commenta quanto è atteso per domani, quando scadrà il termine per prese

Come funziona il progetto delle Ferrovie Per acquistare Alitalia : Giunta ormai al termine del commissariamento, Alitalia è al centro dell’agenda economica e politica. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio nei giorni scorsi ha annunciato a Il Sole 24 Ore di voler creare una nuova compagnia, partecipata dalle Ferrovie dello stato e da Cassa depositi e prestiti, e con una partecipazione statale del 15%. Temi su cui il ministro dell’Economia e delle finanze, Giovanni Tria, è sempre rimasto più ...

Alitalia : Guzzetti - Acri - : Cdp non deve mettere un euro Per nessuna ragione - si sfila anche Lufthansa - : 'L'ho detto e lo ripeto, è diventato un ritornello e sul punto siamo rigidissimi: in Alitalia la Cassa depositi e prestiti non deve mettere un euro per nessuna ragione'. Lo ha detto il presidente di ...

Alitalia - spunta il "suPerscivolo" Per i dipendenti : Nel frattempo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha spiegato che 'dopo un anno abbiamo tre commissari e non ho visto nessun piano industriale', ricordando che in ballo c'è sempre ' il problema ...