Per Alitalia OK di FS Ma CDP non è daccordo

[L'analisi] Ecco chi pagherà davvero il salvataggio di Alitalia - che Perde un milione di euro al giorno : Per Alitalia, è stato il giorno dei No. Si è tirata fuori Lufthansa, Eni e Leonardo, l'ex Finmeccanica, hanno fatto sapere di non volerne saper nulla e, se qualcuno pensava di attingere alla Cassa ...

Ok del Cda di Ferrovie Per l'offerta su Alitalia : Roma - Parte in salita prima ancora di iniziare la ricerca del partner industriale da affiancare a Fs per rilanciare Alitalia . Lufthansa, in campo fin dall'inizio nella gara per la compagnia italiana,...

Ferrovie dello Stato dà il via libera all’offerta di acquisto Per salvare Alitalia : Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato ha dato il via libera alla presentazione di un'offerta di acquisto per Alitalia e Alitalia Cityliner. L'offerta mette in campo una possibile collaborazione a patto che vengano rispettati alcuni paletti, tra cui la partecipazione di un'altra compagnia aerea all'operazione.Continua a leggere

Alitalia - l'offerta Fs Per l'intera compagnia arriverà oggi : Roma, 30 ott., askanews, - Dovrebbe arrivare oggi, a quanto si apprende, l'offerta delle Fs per il 100% di Alitalia. Ieri si è riunito il Cda del gruppo ferroviario per mettere a punto l'offerta, ...

Alitalia - l'offerta Fs Per l'intera compagnia arriverà oggi : Roma, 30 ott., askanews, - Dovrebbe arrivare oggi, a quanto si apprende, l'offerta delle Fs per il 100% di Alitalia. Ieri si è riunito il Cda del gruppo ferroviario per mettere a punto l'offerta, ...

Fs - Lufthansa e Cdp. Il piano Per salvare Alitalia Perde pezzi : Incrocia le dita Luigi Di Maio quando i giornalisti gli chiedono se il governo è vicino a una soluzione su Alitalia, compagnia aerea di stato plurisalvata e di nuovo prossima al fallimento. Risponde con un gesto, ma di fatto non commenta quanto è atteso per domani, quando scadrà il termine per prese

Come funziona il progetto delle Ferrovie Per acquistare Alitalia : Giunta ormai al termine del commissariamento, Alitalia è al centro dell’agenda economica e politica. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio nei giorni scorsi ha annunciato a Il Sole 24 Ore di voler creare una nuova compagnia, partecipata dalle Ferrovie dello stato e da Cassa depositi e prestiti, e con una partecipazione statale del 15%. Temi su cui il ministro dell’Economia e delle finanze, Giovanni Tria, è sempre rimasto più ...

Alitalia : Guzzetti - Acri - : Cdp non deve mettere un euro Per nessuna ragione - si sfila anche Lufthansa - : 'L'ho detto e lo ripeto, è diventato un ritornello e sul punto siamo rigidissimi: in Alitalia la Cassa depositi e prestiti non deve mettere un euro per nessuna ragione'. Lo ha detto il presidente di ...

Alitalia - spunta il "suPerscivolo" Per i dipendenti : Nel frattempo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha spiegato che 'dopo un anno abbiamo tre commissari e non ho visto nessun piano industriale', ricordando che in ballo c'è sempre ' il problema ...

SuPer scivolo Per i dipendenti Alitalia : tariffe più alte Per uscire 7 anni prima : A dargli manforte ci ha pensato ieri il titolare dell'Economia, Giovanni Tria: 'Per quanto riguarda Ferrovie dello Stato - ha spiegato da Firenze alla Festa del Foglio - sono al 100 per cento statali,...

Alitalia - piloti e hostess in pensione sette anni prima Per venderla meglio : ... il piano che al momento appare più realistico è quello di un'acquisizione da parte delle Ferrovie con il supporto del ministero dell'Economia e di altri vettori internazionali, che non sono però ...

SuPer scivolo Per i dipendenti Alitalia : tariffe più alte Per uscire 7 anni prima : A dargli manforte ci ha pensato ieri il titolare dell'Economia, Giovanni Tria: 'Per quanto riguarda Ferrovie dello Stato - ha spiegato da Firenze alla Festa del Foglio - sono al 100 per cento statali,...

Riforma Pensioni 2019 e Quota 100/ ‘Caso’ Alitalia : uscita 7 anni prima Per hostess e piloti (ultime notizie) : La Riforma delle Pensioni 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su Quota 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Arriva la tassa d'imbarco Per salvare Alitalia : Si fa sempre più strada l'ipotesi che quota cento non diventi una riforma strutturale come confermato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria che durante un'audizione in Parlamento aveva definito ...